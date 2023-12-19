Instagram Profil Fotoğrafı Büyütme Özelliği İçin Yeni Güncelleme

Instagram, bir sene önce yayınladığı profil fotoğrafı büyütme özelliği için yeni bir güncelleme yapıyor. Kullanıcılar artık istedikleri her profilin fotoğrafını büyütemeyecek. Bu güncelleme ile Instagram, profil fotoğrafı büyütme özelliğini nasıl devre dışı bırakacak? Neden böyle bir önlem aldı?

Instagram bir sene önce yayınladığı profil fotoğrafı büyütme özelliği için yeni bir güncelleme yapıyor. Buna göre kullanıcılar artık her istediği profilin fotoğrafını büyütemeyecek. Peki ama Instagram bu önlemi neden aldı?

Instagram profil fotoğrafı büyütme özelliği nasıl devre dışı kalacak?

Uzun yıllardır beklenen Instagram, profil fotoğrafı büyütme özelliği geçen sene karşımıza çıktı. Henüz tüm kullanıcılar bunun farkında olmasa da, gizli hesapların da profil fotoğraflarını program kullanmadan büyütebilirsiniz.

Her ne kadar kullanışlı bir özellik olsa da Instagram, kullanıcılardan aldığı geri bildirimler sonrası bir düzenlemeye gitti. Buna göre profil fotoğrafınızın büyütülmesini engellemeniz mümkün. Yine bu ayarda kimlerin profil fotoğrafını büyütebileceği gibi ayarları da yapmanız mümkün.

Peki ama Meta, Instagram için neden böyle bir güncelleme getiriyor. Profil fotoğrafı büyütme, sizi takip eden hesabın kime ait olduğunu anlamak için önemli. Ancak bu özelliği taciz ve profil taklidi için kullananlar da var. Bu anlamda Instagram profil fotoğrafı büyütme için engelleme seçeneği ekliyor.

Özellikle dolandırıcılar, profil fotoğrafını büyütüp ekran görüntüsü alarak taklit hesaplar açabiliyor. Instagram profil fotoğrafı küçük kaldığında ise dolandırıcılar daha düşük çözünürlüklü ekran görüntülerine sahip oluyor. Bu da kullanıcıların taklit hesabı fark etmelerini kolaylaştıran etmenler arasında.

Bu yeni ayarın Instagram fotoğrafı büyütme imkanı sunan üçüncü taraf uygulamaları da tamamen engellemesi bekleniyor. Her ne kadar Instagram üçüncü taraf uygulamaları büyük anlamda engellese de bazı uygulamalar bu engellerden kaçmayı başarıyor. Ancak profilde yapılacak böyle bir değişiklik, programları da gereksiz hale getirebilir.

Instagram, yeni yaptığı güncellemelerle sürekli olarak profil güvenliğini artırmanın peşinde. İki faktörlü doğrulama, takip etmediğiniz hesaplardan gelen mesajların istek kutusuna düşmesi gibi önemli özellikler de kullanıcıları koruyan özellikler arasında.

Özellikle iki faktörlü doğrulamaya sahip olmayan hesaplar bu anlamda hesap ele geçirmek isteyenlerin de ilk hedefleri arasında. Profil taklidi ise belki de Instagram'ın en çok başvurulan dolandırıcılık yöntemi. Bu anlamda profil fotoğrafı büyütmeyi engelleme özelliğinin platformun önemli bir açığını da kapatma ihtimali var.

Ancak özelliğin üçüncü taraf uygulamalara engel olmaması ise kullanıcılar için sadece eskiye dönüşten başka bir anlam ifade etmeyecek. Haber hakkında düşünce ve yorumlarınızı bekliyoruz.