İnstagram askıya alınan hesap ne zaman açılır? İnstagram hesap neden askıya alınır? İnstagram topluluk kulları ihlali nedir?

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Instagram askıya alınan hesap ne zaman açılır? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, İnstagram askıya alınan hesap ne zaman açılır? İnstagram hesap neden askıya alınır? Topluluk ihlali nedir? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar hesap askıya alındı hatasıyla karşılaştı. Kullanıcılar, hatanın neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Peki, İnstagram askıya alınan hesap ne zaman açılır? İnstagram hesap neden askıya alınır? Topluluk ihlali nedir? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ASKIYA ALINAN HESAP NE ZAMAN AÇILIR?

Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "Kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla kullanıcı karşılaşabiliyor. Instagram'ın askıya alınması durumunda hesap sahibine bir bilgilendirme yapılıyor.

Kullanıcı hesabının yanlışlıkla kapandığı düşünülüyorsa, Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itiraz edilebilir. Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından inceleniyor. Ardından değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale geliyor.

İNSTAGRAM HESAP NEDEN ASKIYA ALINIR?

Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.

İNSTAGRAM HESAP ASKIYA ALINDI!

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

İNSTAGRAM TOPLULUK KURALLARI İHLALİ NE DEMEK?

İnstagram uygulamasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle kullancılar,"İnstagram topluluk kuralları ihlali" ifadesi ile karşılaştı. İnstagram ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.