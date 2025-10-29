Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla dikkat çeken bir yenilik daha hayata geçirdi.

ÇİZİMLİ MESAJ ÖZELLİĞİ GELDİ

Artık kullanıcılar, doğrudan mesajlaşma bölümünde çizim yaparak mesaj gönderebilecekler. Bu yeni özellik, hem bireysel sohbetlerde hem de grup sohbetlerinde kullanılabilecek.

Kullanıcılar, çizim yapma aracını kullanarak duygularını ve düşüncelerini daha yaratıcı bir şekilde ifade edebilecekler. Renk paleti, fırça kalınlığı ve silgi gibi çeşitli araçlar, kullanıcılara geniş bir ifade alanı sunuyor.

Instagram'ın bu özelliği, özellikle genç kullanıcı kitlesi arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor. Çizimli mesajlar, kullanıcıların yaratıcılıklarını ön plana çıkarmalarına olanak tanırken, sosyal etkileşimleri de artırmayı hedefliyor.