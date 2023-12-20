İnsanların ölüm zamanlarını tahmin eden yeni bir yapay zeka modeli geliştirildi

Bilim insanları, yaşam hikayeleri temel alınarak ölüm ve gelir tahminlerinde bulunan "Life2vec" adlı yapay zeka modelini geliştirdi. Danimarka'daki geniş veri havuzunu kullanarak yüzde 78 doğruluk oranına ulaşan bu model, gelir, meslek, ikamet yeri gibi 6 milyondan fazla gerçek kişinin bilgilerini değerlendiriyor

Bilim insanları, yaşam hikayenizin ayrıntılarını kullanarak ölüm ve gelir tahminlerinde bulunabilen yüksek doğruluğa sahip bir yapay zeka geliştirdi. "Life2vec" adını taşıyan bu model, Danimarka'daki geniş bir veri havuzunu kullanarak yüzde 78 oranında doğruluk elde ediyor.

Gelir, meslek, ikamet yeri, yaralanmalar ve hamilelik gibi 6 milyondan fazla gerçek insanın bilgisi bu modele entegre edildi. Life2vec, önceki algoritmalar gibi çalışan ancak ChatGPT gibi bir sohbet robotu olarak işlev gören bir yapay zeka modelidir.

Bu teknoloji, bireylerin hayat hikayelerini analiz ederek gelecekteki ölüm ve gelir durumlarını tahmin etmektedir. Life2vec, veri zengin cümleler dizisi halinde yazılmış insan hayatlarından alınan bilgilerle öğrenildi ve 2008'den 2016'ya kadar olan verilerle eğitildi.

Baş araştırmacı Sune Lehmann, modelin kişisel bilgileri koruma amacı güttüğünü ve halkın veya şirketlerin kullanımına açık olmadığını vurguladı. Lehmann, bu yapay zekanın Danimarka'dan elde edilen verilere dayandığını ve bu nedenle diğer ülkelerde yaşayanlar için geçerli olmayabileceğini belirtti.