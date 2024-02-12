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İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te 860 ar-ge ve inovasyon projesi gerçekleştirildi

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İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te 2012'den bu yana 860 ar-ge ve inovasyon projesinin gerçekleştirildiği bildirildi. Teknokent, şehirdeki inovasyon merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te 2012'den bu yana 860 ar-ge ve inovasyon projesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Teknokent'te düzenlediği basın toplantısında, Teknokent'in şehirdeki inovasyon merkezi olduğunu söyledi.

Teknokent'in 2012'de üniversite bünyesindeki 381 bin metrekare alanda faaliyetine başladığını hatırlatan Kızılay, şöyle devam etti:

"Teknokent kurulduğu günden bu yana 860 ar-ge ve inovasyon projesi gerçekleştirildi. Şu an Teknokent'te 80 firmamız aktif çalışıyor. Firmalarımız arasında en çok ağırlık yazılım, bilişim sektörüne ait. Bununla birlikte sağlık, elektronik, kimya ve tarım firmalarımız da burada faaliyet gösteriyor. Tabii bilişim ve yazılım günümüzün en önemli alanı bizim ayrıca üniversite olarak da teknokentte sağlığa çok önem veriyoruz. Sağlık firmalarının gelişmesi ve artmasına büyük gayret sarf ediyoruz."

Prof. Dr. Kızılay, bir kuluçka merkezi oluşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teknokent şimdi yeni bir atılımla yeniden daha çok ar-ge ve inovasyon faaliyeti yaparak girişimcilere, yeni fikirlere, yeni projelere ev sahipliği yaparak belki deprem öncesinden kat ve kat fazla projeyi gerçekleştirmeyi kendimize hedef koyduk ve bunun çalışmasını yapıyoruz. Şu anda da çok sayıda proje başvurusu var ve bunları hayata geçiriyoruz. Teknokentimiz şimdiye kadar 860 çok önemli projeye ar-ge ve inovasyon projesine ev sahipliği yaptı. Şu an 346 kişi de halihazırda ar-ge ve inovasyon ağırlıklı çalışıyor. Şimdi hedefimiz 346 sayısını 1000'e kadar ulaştırmak, 860 projemizin üzerine de çok sayıda yenilikçi projeyi katmak. Onun üzerine çalışıyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğini ilgili paydaşlarımızla etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz ve her geçen gün üzerinde daha da yoğunlaşarak artırıyoruz."

Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz ise çalışmaları hakkında bilgi vererek, yüzde 100'ün üzerinde bir doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Teknoloji

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