IMDb Puanlarına Göre En İyi Diziler - Nisan 2024

Son yıllarda birçok yeni dizi seyirciye sunuldu. Bunlardan bazıları unutulmuşken, bazıları ise övgü yağmuruna tutuldu ve en sevilen yapımlar sıralamasına adını yazdırdı. Peki Nisan 2024 itibariyle sevilen diziler neler? İşte IMDb puanlarına göre en iyi diziler…

IMDb puanlarına göre en iyi diziler – Nisan 2024

Dizi ve film puanlama platformu olan IMDb tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Breaking Bad'in zirvede yer aldığını görüyoruz. 10 üzerinden 9.5 puan alan yapımı 9.4/10 skorlu Band of Brothers takip ediyor. Üçüncü sıradaysa Chernobyl yer alıyor.

Öte yandan The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty dizileri de ilk 10 sıralamasında yer alıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IMDb puanlarına göre en iyi diziler şu şekilde sıralandı;

SıraDiziPuan 1Breaking Bad9.5/102Band of Brothers9.4/103Chernobyl9.3/104The Wire9.3/105Avatar: The Last Airbender9.3/106The Sopranos9.2/107Game of Thrones9.2/108The World at War9.2/109Bluey9.4/1010Rick and Morty9.1/1011Hagane no renkinjutsushi9.1/1012The Last Dance9.1/1013The Twilight Zone9.1/1014Sherlock9.1/1015The Viewnam War9.1/1016Batman: The Animated Series9.0/1017Shingeki no Kyojin9.1/1018Shogun9.1/1019Scam 1992: The Harshad Mehta Story9.3/1020The Office9.0/1021Arcane: League of Legends9.0/1022Better Call Saul9.0/1023Firefly9.0/1024Hunter x Hunter9.0/1025Only Fools and Horses9.0/1026The Civil War9.0/1027Death Note: Desu nöto8.9/1028Seinfeld8.9/1029The Beatles: Get Back9.0/1030Dekalog8.9/1031True Detective8.9/1032Gravity Falls8.9/1033Şahsiyet9.0/1034Kauböi bibappu: Cowboy Bebop8.9/1035Fargo8.9/1036Nathan for You8.9/1037Apocalypse: La 2ème guerre mondiale9.0/1038Taskmaster9.0/1039When They See Us8.8/1040Last Week Tonight with John Oliver8.8/1041Gibi9.0/1042Friends8.9/1043Succession8.8/1044TVF Pitchers9.1/1045It's Always Sunny in Pihaledelphia8.8/1046Monty Python's Flying Circus8.8/1047The West King8.9/1048Curb Your Anthusiasm8.8/1049Dash Boot8.8/1050One Piece: Wan pisu9.0/1051BoJack Horseman8.8/1052Fawlty Towers8.8/1053Leyla ile Mecnun9.1/1054Pride and Prejudice8.8/1055Freaks and Geeks8.8/1056Blackadder Goes Forth8.8/1057Twin Peaks8.8/1058Dragon Ball Z8.8/1059Narcos8.8/1060Dragon Ball Z: Doragon böru zetto8.8/1061Sösö no Furiren9.0/1062I, Claudius8.8/1063Eung-dab-ha-ra 19889.1/1064Black Mirror8.7/1065South Park8.7/1066Ted Lasso8.8/1067Over the Garden Wall8.8/1068Vinland Saga8.8/1069Gullak9.1/1070Kota Factory9.0/1071Peaky Blinders8.8/1072The Last of Us8.7/1073Six Feet Under8.7/1074Rome8.7/1075Panchayat8.9/1076Oz8.7/1077Steins;Gate8.8/1078Bleach: Sennen Kessen-hen9.0/1079Dark8.7/1080Blue Eye Samurai8.7/1081The Boys8.7/1082Felabag8.7/1083The Shield8.7/1084Battlestar Galactica8.7/1085Downton Abbey8.7/1086Kenpuu Denki Berserk8.7/1087The Simpsons8.7/1088Severance8.7/1089Arrested Development8.7/1090House M.D.8.7/1091One Punch Man: Wanpanman8.7/1092Mad Men8.7/1093Invincible8.7/1094Peep Show8.7/1095Star Trek: The Next Generation8.7/1096Stranger Things8.7/1097The Adventures of Sherlock Holmes8.7/1098Mahabharat8.9/1099The Marvelous Mrs. Maisel8.7/10100Justice League Unlimited8.7/10

