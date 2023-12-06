Hyundai Motor Grubu, Seul'de gerçekleştirdiği lansman ile "Tek Tekerlekli Tahrik Sistemi – Universal Wheel Drive System"i tanıttı. Bu yenilikçi araç tahrik sistemi, gelecekteki mobilite cihazlarının tasarımında devrim yaratmayı hedefliyor.

Hyundai, Tek Tekerlekli Tahrik Sistemi ile yeniliklerin kapısını aralıyor!

Hyundai'nin geliştirdiği bu yeni Tek Tekerlekli Tahrik Sistemi, sürüş konforunu olumsuz etkilemeden yüksek verimlilik ve güç sunuyor. "Uni Wheel" adı verilen sistem, ana tahrik sistemi bileşenlerini tekerlek göbeği içindeki boş alana taşıyarak, elektrikli araçların kabininde mevcut alanı önemli ölçüde artırıyor.

Aynı zamanda, işlevsel olarak entegre bir tekerlekten çekiş sistemi olarak görev yapan Uni Wheel, elektrikli araçların redüksiyon dişlisini tekerlek göbeğinin içine doğru hareket ettirerek tahrik millerinin uzunluğunu azaltıyor. Bu sayede daha düz bir zemin konfigürasyonu mümkün oluyor.

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Uni Wheel sistemi, sürücülere daha fazla sürüş menzili ve geniş bir yolcu oturma alanı sunmanın yanı sıra, geleceğin mobilitesine de ışık tutuyor. Hyundai Motor Grubu, bu inovatif sistemini kendi markalarının modellerinde kullanmayı planlıyor ve sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor.

Hyundai Motor Grubu'nun gelecekteki araç mimarilerinde alan kullanımına odaklanması, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra, araç sahiplerine daha zengin bir kullanıcı deneyimi sunma hedefini taşıyor.

Bu sistem, çeşitli kullanım amaçları için optimize edilmiş geleceğin mobilite ürünlerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Öyle ki elektrikli araçlarda daha geniş iç mekan ve artırılmış sürüş menzili sunacağı için menzili ve iç hacmi en düşük olan B segment hatchbacklere yarayacak gibi duruyor.