Hyundai'nin yeni cam filmi otomobil içindeki sıcaklığı düşürüyor

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, Hyundai resmi olarak yeni nesil bir cam filmi tasarladı. Nano Cooling Film adı verilen özel teknolojinin, otomobil içindeki ortalama sıcaklığı yaklaşık 22 derece düşürdüğü söyleniyor.

Eğer bu iddialar gerçeklik kazanırsa, otomotiv sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. Yakın zamanda seri üretime girmesi beklenen ürünün, şimdiden büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Hyundai, yeni cam filmi ile gündemde

Pakistan'ın sıcak hava şartlarıyla meşhur Lahor şehrinde tam 70 araca uygulanan cam filmi, otomobil içindeki sıcaklığı gözle görülür bir oranda düşürmeyi başardı. Nano Cooling Film sunduğu gizlilik hissiyatının yanında, sürücünün kafa bölgesindeki sıcaklığı da 10 dereceden fazla bir seviyede azaltıyor.

Böylece daha keyifli bir sürüş deneyimi elde edilirken, sürücünün sağlığı da korunmuş oluyor. Gelenek cam filmlerine kıyasla 15 derece sıcaklık farkı yaratan ürün, filmsiz camlara göre ise 22 derece sıcaklık düşüşü sağlıyor.

Nano Cooling Film dıştan gelen sıcak havayı önemli ölçüde engellerken, içerdeki serinliğin de dışarıya kaçmasını önlüyor. Özel kızılötesi bir teknolojiye sahip olan cam filminin, önümüzdeki dönemde oldukça yaygın olarak kullanılması bekleniyor. Bu gelişmenin, otomotiv dünyası için hayırlı olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hyundai yeni cam filmi hamlesi ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Hyundai marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.