HP Pavilion Plus 14 ve 16 Dizüstü Bilgisayarları Tanıtıldı

Hp yeni orta segment dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Ekran tarafında segmentinden ayrılan HP Pavilion Plus modelleri bugün tüm özellikleri ile piyasaya sürüldü. Gelin Pavilion Plus 14 ve 16 modellerinin özelliklerine yakından bakalım.

HP Pavilion Plus 14 12. Nesil Intel işlemcilerle geliyor!

İlk olarak Pavilion Plus 14 modeline göz atacak olursak cihaz adından da anlaşılacağı gibi 14 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. 2,2K IPS ve 2,8K OLED olmak üzere iki farklı ekran seçeneği ile gelen Pavilion Plus 14, bu ekrana görüntüleri RTX 2050 ekran kartı sayesinde aktarıyor.

İşlemci tarafında da yine iki farklı seçenek sunan HP, bu modelde i5-12500H ve i7-12700H işlemcileri kullanıcılara sunuyor. 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM bellek seçenekleri ile gelen Pavilion Plus 14, 1 TB'a kadar PCIe GEN4 NVMe TLC M.2 SSD'lerle donatılıyor. Toplam 1,44 kilogram ağırlığında olan HP Pavilion Plus 14, üç farklı renk seçeneği ile satılıyor. Fiyatı ise baz model için 850 Dolar olarak belirlenmiş.

Pavilion Plus 16 daha iyi bir ekranla geliyor!

Pavilion Plus 16 modeline geçtiğimizde ise bizi daha yüksek özellikler karşılıyor. Bu modelde 16 inç büyüklüğünde 2,5K WQXGA ekran kullanan HP, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Intel i5-13500H ve i7-13700H işlemcilerden alan Pavilion Plus 16, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM bellek seçeneği sunuyor.

Depolama tarafında da Pavilion Plus 14 modeli ile aynı özelliklere sahip olan HP Pavilion Plus 16, ekran kartı olarak NVIDIA RTX 3050'yi kullanıyor. Tüm bu özellikleriyle birlikte 1,89 kilogram ağırlığında olan Pavilion Plus 16, iki farklı renk seçeneği sunuyor. Fiyatı ise 1000 Dolar'dan başlıyor.

İki dizüstü bilgisayarını da bugün tanıtan HP, Pavilion Plus 14'ün satışlarının bu ay içerisinde başlayacağını bildirdi. Pavilion Plus 16 ise Ekim ayında satışa sunulacak. Bakalım HP'nin yeni dizüstü bilgisayarları beğenilecek mi? Siz yeni Pavilion Plus modellerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.