Huawei ile yollarını ayırmasının ardından ABD yaptırımlarına takılmadan çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce Magic 6 Ultimate Edition modelini tanıttı. Peki akıllı telefon tam olarak kullanıcılara neler vadediyor? İşte Honor Magic 6 Ultimate Edition özellikleri ve fiyatı!

Honor Magic 6 Ultimate Edition özellikleri

Honor Magic 6 Ultimate Edition; 6,8 inç 2800×1280 çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO OLED panele ev sahipliği yapıyor. Dahası, telefonun ön panelinde içerisinde 50 Megapiksel selfie ve ToF 3D derinlik sensörünün yer aldığı hap şeklinde bir çentiğin mevcut olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonda kullanılan işlemci Snapdragon 8 Gen 3. 4 nm teknolojisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Honor Magic 6 Ultimate kamerası için DSLR kalitesi!

Modelde 16 GB RAM mevcut. Bununla birlikte 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak ve son dönemde amiral gemilerinde görmeye başladığımız uydu iletişimi özelliğini destekleyecek. Bunun yanı sıra 50 Megapiksel ana, 180 Megapiksel periskop ve 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera adasına sahip olacak.

ÖzellikDetayEkran6.8 inç 120Hz LTPO OLEDÇözünürlük2800 x 1280İşlemciSnapdragon 8 Gen 3RAM16 GBDepolama512 GB veya 1 TBArka Kamera"Süper Dinamik Kartal Gözü" kamera sistemiAna KameraH9800 (OmniVision OV50K sensörüne dayalı)Sensör Boyutu1/1.3¨Dinamik Aralık15EVDiyaframF1.4-2.0 değişkenOtomatik OdaklamaOIS, 1200 noktalı lidar dizi odaklamaÖn Kamera50MP + ToF 3D derinlik sensörüPil Kapasitesi5600mAhKablolu Şarj80WKablosuz Şarj67WDiğer ÖzelliklerIP68 su ve toz direnci, çift yönlü uydu iletişimiRenklerSiyah ve MorFiyat16GB/512GB: $ 97216GB/1TB: $ 1069Çıkış Tarihi22 Mart

Honor Magic 6 Ultimate Edition fiyatı

16 GB RAM + 512 GB ROM Honor Magic 6 Ultimate Edition: $ 972

16 GB RAM + 1 TB ROM Honor Magic 6 Ultimate Edition: $ 1069

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!