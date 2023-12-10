Honda, CES 2024'te yeni bir elektrikli otomobil tanıtacak

Honda, CES 2024 fuarında daha önceki modellerinden farklı bir elektrikli otomobil tanıtacağını duyurdu. Şirket, Tesla Cybertruck tarzı bir tasarıma sahip olan yeni aracın detaylarını paylaşacak.

Honda, CES 2024'te daha önceki modellerinden farklı bir elektrikli otomobil tanıtacağını açıkladı. Ocak ayında düzenlenecek fuarda şirket, oldukça farklı bir tasarıma yeni elektrikli aracın detaylarını paylaşacak. Araçtan gelen ilk görüntüler ise Honda'nın Tesla Cybertruck tarzı bir model üzerinde çalıştığını ima ediyor.

Honda, Tesla Cybertruck tarzı yeni otomobile hazırlanıyor

Şirketin yeni otomobili, 9 Ocak'ta CES'te yapılacak sunum kapsamında dünya çapında görücüye çıkacak. Honda CEO'su Toshihiro Mibe ve Yardımcısı Shinji Aoyama'nın yeni modeli tanıtacağı aktarıldı. Bu sunumda ayrıca Honda'nın gelecek araçlarına ilişkin vizyonu paylaşılacak.

Detaylar çok az olsa da, Honda'nın paylaştığı fotoğraftan aracın ön kısmı görülebiliyor. Elektrikli model, oldukça keskin bir buruna sahip olacak gibi duruyor. Tekerlek yuvası ise çok kollu jant tasarımına atıfta bulunuyor. Tavan çizgisi ise arka kısımla keskin şekilde birleşecek.

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Honda geçtiğimiz yıl boyunca çeşitli tasarımlara sahip otomobillerini paylaştı. Bu modellerden biri de Prologue oldu. Şirketin paylaşımlarına göre Prologue, iç mekanında bulunan 11,3 inçlik dokunmatik ekranı ve 11 inçlik dijital gösterge paneliyle birlikte başarılı bir ön konsol deneyimi sunuyor.

Yeni model ise keskin kenarlarıyla daha sportif bir tasarıma sahip olabilir. Ancak Honda'nın şu anda sedan ve spor otomobil gibi performans segmentlerinde elektrikli araç sunmadığını hatırlatalım.

Honda, 2030 yılına kadar 30 elektrikli araç ve Tesla'nın hacmine meydan okuyan yıllık iki milyon elektrikli otomobil satışı hedefliyor. ABD'de ise 2040 yılına kadar tamamen elektrikli bir ürün gamına sahip olmak istiyor.