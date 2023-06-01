Hitit Üniversitesi, Arçelik A.Ş. ile ortak araştırma-geliştirme çalışmaları yürütüyor

Hitit Üniversitesi, Arçelik A.Ş. ile ürünlerin daha verimli tasarlanması için ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite, savunma, sağlık ve gıda teknolojilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hitit Üniversitesi, ünlü beyaz eşya markaları arasında yer alan Arçelik A.Ş. ile ortak araştırma-geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi, misyon odakları arasında yer alan savunma, sağlık ve gıda teknolojilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda bölgesel ve ulusal firma ile araştırma-geliştirme çalışmaları yürüten Hitit Üniversitesi, ortak proje geliştirdiği firmalara bir yenisini daha ekledi. Hitit Üniversitesi ve Arçelik A.Ş. ile ürünlerin daha verimli tasarlanması için ortak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Hakan Apaydın, Arçelik A.Ş. bünyesinde yürütülen Ar-Ge projelerine Hitit Üniversitesi olarak katkı sağladıklarını ifade ederek, "Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite olarak bilgi birikimimizi dünya markalarından biri olan Arçelik A.Ş. ile paylaşıyoruz. Amacımız tasarlanan ürünlerin daha verimli olmasını sağlamak ve tüketici memnuniyetinin daha da yükseltmek. Proje tamamlandığında, Hitit Üniversitesinin katkılarıyla geliştirilen ürünler kullanıma sunulmuş olacak" ifadelerini kullandı. - ÇORUM