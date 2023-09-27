Hindistan'ın İlk Yeşil Hidrojen Yakıt Hücreli Otobüsü Lansmanı

Hindistan Federal Petrol ve Doğalgaz Bakanı Hardeep Singh Puri, Yeni Delhi'de Hindistan'ın ilk yeşil hidrojen yakıt hücreli otobüsünün lansmanını gerçekleştirdi. Yakıt hücresi, otobüse güç sağlayacak elektriğin üretilmesi için hidrojen ve havayı kullanır. Bu sayede otobüs çevre dostu bir ulaşım şekli olur.

1. Hindistan kapısından çeşitli görüntüler

2. İlk yeşil hidrojen yakıt hücreli otobüsün lansmanından çeşitli görüntüler

Hindistan Federal Petrol ve Doğalgaz Bakanı Hardeep Singh Puri, Pazartesi günü Yeni Delhi'de Hindistan'ın ilk yeşil hidrojen yakıt hücreli otobüsünün lansmanını gerçekleştirdi.

Puri, "Yakıt hücresi, otobüse güç sağlayacak elektriğin üretilmesi için hidrojen ve havayı kullanır. Bunun sonucunda otobüsten çıkan tek yan ürün ise sudur. Dolayısıyla, dizel ve benzinle çalışan geleneksel otobüslere kıyasla muhtemelen en çevre dostu ulaşım şekli budur" dedi.

Bakan, hidrojen hücreleriyle çalışan otobüslerin tamamen şarj olmasının birkaç dakika aldığını söyledi.

Bakan, yıl sonuna kadar bu türden 15 otobüsün daha Delhi Ulusal Başkent Bölgesi yollarına çıkmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.

(XHTV)