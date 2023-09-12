Hepsiburada, kullanıcıların online alışveriş deneyimini yapay zeka ile zenginleştiriyor

Hepsiburada, kullanıcıların alışveriş yaparken ürünler hakkında daha hızlı bilgi edinmelerini sağlamak için yapay zeka teknolojisi kullanmaya başladı. Yapay zeka entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, diğer kullanıcıların yorumlarının özetlerini okuyarak ürün deneyimi hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Ayrıca, kullanıcılar satın aldıkları ürünlerle ilgili hızlı yorum yapma imkanına da sahip olacaklar.

Hepsiburada, "Üretken Yapay Zeka" ile kullanıcılarının online alışverişte yorum deneyimini zenginleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar "Chatgpt entegrasyonu" ile almak istedikleri ürüne dair yüzlerce yorumu tek tek okumaya gerek kalmadan, tüm yorumlara dair yapay zekanın ürettiği özet sayesinde diğer kullanıcıların ürün deneyimi hakkında bilgi sahibi olabilecek.

E-ticaretin yaygınlaşmasıyla marka ve müşteri iletişimi tüm dünyada önem kazanırken, kullanıcıların karar süreçlerini hızlandırmak ve alışveriş deneyimini kolaylaştırmak üzere gerçekleştirilen iyileştirmeler de ön plana çıkıyor.

Bu doğrultuda diğer kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri, müşterinin bir ürünü satın almak için karar verme sürecinde oldukça etkili oluyor.

Yapay zekaya dayalı yorum "Değerlendirme Özeti"

Yapay zeka teknolojilerini iş ortaklarına ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmak için yoğun şekilde kullanan şirket, yapay zekaya dayalı projelerine bir yenisini ekliyor.

Bu doğrultuda Chatgpt'yi kullanarak "Değerlendirme Özeti" bölümünü belli başlı kategoriler ve ürünler için devreye almaya başlayan Hepsiburada, gerçekleştirilen entegrasyon ile platformda yer alan ürünler hakkında yapılan tüm tüketici yorumlarını ChatGPT ile analiz ederek tamamen tarafsız bir şekilde özetliyor ve kullanıcılar bu sayede ürün hakkında çok hızlı bilgi edinebiliyor.

Hepsiburada sunmaya başladığı yapay zekaya dayalı "değerlendirme özeti" uygulamasının kapsamını zaman içerisinde daha da genişleterek tüm kategorilere ve ürünlere yaymayı planlıyor.

Diğer kullanıcılara ait ürün deneyimlerinin daha kolay incelenmesini sağlamak için geliştirilen ve "ilk kez" Türkiye'de Hepsiburada tarafından hayata geçirilen yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar, tüm yorumların bir paragraflık özetini okuyarak bilgi sahibi olabiliyor.

Chat GPT ile "Hızlı Yorum"

Hepsiburada kullanıcıların satın aldıkları ürünlerle ilgili yorum yapmalarını da teşvik etmek amacıyla ChatGPT entegrasyonu ile ayrıca yorum yazmayı da çok kolay bir hale getiren ürünü devreye alıyor.

"Hızlı Yorum" adı verilen uygulamada ChatGPT entegrasyonu sayesinde, bazı kategorilerde kullanıcıya satın aldığı ürün ile ilgili daha önceden farklı kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda ağırlıklı olarak yer alan anahtar kelimeler sunuluyor.

Kullanıcı satın aldığı ürünle ilgili uygun bulduğu tanımlamaları ve anahtar kelimeleri seçerek, yapay zeka desteğiyle hazırlanmış yorumunu görebiliyor. Kullanıcı yapay zeka tarafından hazırlanmış yorumu gözden geçirip düzenledikten sonra Hepsiburada üzerinde yayınlayabiliyor.