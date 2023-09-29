Hakkari'de jandarma ekipleri öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik eğitimi verdi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Durankaya İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve velilere siber farkındalık bilinçlendirme eğitimi verdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekipleri, "Siber Farkındalık Bilinçlendirme Eğitim Faaliyeti" hakkında öğretmen ve öğrencilere eğitim verdi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Durankaya İlkokulunu ziyaret etti. Jandarma ekipleri, "Siber Farkındalık Bilinçlendirme Eğitim Faaliyeti" çerçevesinde burada öğretmen, öğrenci ve velilere yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık olayları hakkında uyarıp detaylı bilgi verdi. - HAKKARİ