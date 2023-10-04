Gürcistan'ın Batum şehrinde dron pilotu meteor düşmesini görüntüledi
Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Batum şehrinde bir dron pilotu, ışıklandırılan binaları görüntülerken aniden bir meteor düşmesini kaydetti. Kısa süreli olarak geceyi aydınlatan meteor, alev topuna dönüştükten sonra gözden kayboldu.
Gürcistan'ın Batum şehrinde bir dron pilotunun ışıklandırılan binaları görüntülediği sırada meteor düştü.
Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Batum şehrinde bir dron pilotunun 3 hafta önce gece saatlerinde ışıklandırılan binaları görüntülediği sırada göktaşı düştü.
Kısa süre gözüken göktaşı geceyi aydınlatırken, alev topuna döndükten saniyeler sonra gözden kayboldu. - BATUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Teknoloji