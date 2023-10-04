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Gürcistan'ın Batum şehrinde dron pilotu meteor düşmesini görüntüledi

Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Batum şehrinde bir dron pilotu, ışıklandırılan binaları görüntülerken aniden bir meteor düşmesini kaydetti. Kısa süreli olarak geceyi aydınlatan meteor, alev topuna dönüştükten sonra gözden kayboldu.