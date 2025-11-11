Güneş'te art arda 3 büyük patlama! Kütle, Dünya'ya doğru ilerliyor

Bu hafta Güneş'te olağanüstü düzeyde aktivite gözlemlendi. AR4274 adlı aktif bölgede 9 ve 10 Kasım'da iki güçlü X sınıfı patlama meydana geldi. Her iki patlama da Dünya yönüne koronal kütle atımı (CME) gönderdi.

RADYO KESİNTİLERİ YAŞANDI

9 Kasım'daki X1.7 düzeyindeki patlama, TSİ 09.30'da zirveye ulaşıp güçlü (R3) radyo kesintisine neden oldu. Uzmanlar, bu patlamadan yayılan CME'nin 11-12 Kasım'da Dünya'nın manyetik alanını etkilemesini bekliyor. 7 Kasım'da yaşanan başka bir CME'nin de 10 Kasım'da gezegenimizi hafifçe "sıyırabileceği" tahmin ediliyor.

JEOMANYETİK FIRTINA UYARISI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), 10 Kasım için G1, 11-12 Kasım içinse G2 düzeyinde jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı. Bu tür fırtınalar, uydu ve iletişim sistemlerinde kısa süreli kesintilere yol açabiliyor, ayrıca kuzey ışıklarının daha güney enlemlerde görülmesine neden olabiliyor.

KÜTLELER DÜNYA'YA YÖNELDİ

10 Kasım sabahı TSİ 11.20'de meydana gelen X1.2 düzeyindeki üçüncü patlama da Dünya yönüne yeni bir CME gönderdi. Şu anda gezegenimize doğru ilerleyen en az iki CME bulunuyor. Bunlardan biri 7 Kasım'daki patlamadan, diğeri 9 Kasım'daki X1.7 patlamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar, 10 Kasım'daki olaydan doğan üçüncü ve muhtemelen daha güçlü bir CME'nin de Dünya'ya yönelmiş olabileceğini belirtiyor.

12 KASIM GİBİ DÜNYA'YA ULAŞABİLİR

NASA'nın SOHO ve STEREO uydularından gelen veriler incelenmeye devam ediyor. İlk analizlere göre üçüncü CME'nin de 12 Kasım civarında Dünya'ya ulaşabileceği tahmin ediliyor.

X SINIFI PATLAMA NEDİR?

X sınıfı patlamalar, Güneş'in en güçlü patlama kategorisini oluşturuyor. Manyetik enerji boşalmasıyla oluşan bu olaylar, uzaya yüksek enerjili radyasyon ve plazma fırlatarak iletişim sistemlerini etkileyebiliyor. Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde Güneş'teki yüksek enerjili faaliyet sürerse, parlak auroralar ve orta şiddette manyetik fırtınalar yaşanabilir.