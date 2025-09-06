Güneş Sistemi'nden geçen gizemli cismin sırrı çözüldü! İşte en net fotoğrafı

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nden geçen gizemli gök cisminin bu zamana kadar çekilen net görüntülerini paylaştı. Şili'deki Gemini South Gözlemevi'nde elde edilen en net görüntüler, aylardır tartışma konusu olan '3I/ATLAS'ın gizemini çözdü.

"31/ATLAS BİR KUYRUKLU YILDIZ"

221 bin kilometre hızla Güneş'e doğru ilerleyen cismin, çekirdeğinin çevresinde parlak bir bölge ve Güneş'in aksi yönünde uzanan bir kuyruğa sahip olduğu belirtildi. Lancashire Üniversitesi'nden Dr. Mark Norris, "Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde '3I/ATLAS'ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Gizemli cismin en net fotoğrafı

GEZEGEN OLUŞUM SÜREÇLERİNE DAİR İPUÇLARI VERİYOR

Imperial College London'dan Dr. Matthew Genge'ye göre '3I/ATLAS'ın atmosferi, Dünya'daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit, daha az su içeriyor. Bu da cismin, kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları verdiğini söylüyor.