Haberler

Güneş Sistemi'nden geçen gizemli cismin sırrı çözüldü! İşte en net fotoğrafı

Güneş Sistemi'nden geçen gizemli cismin sırrı çözüldü! İşte en net fotoğrafı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, uzun süredir tartışma konusu olan '31/ATLAS'ın gizemini çözdüklerini açıkladı. Gizemli gök cisminin bu zamana kadar çekilen en net görüntüleri de paylaşıldı. Dr. Mark Norris, "Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde '3I/ATLAS'ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nden geçen gizemli gök cisminin bu zamana kadar çekilen net görüntülerini paylaştı. Şili'deki Gemini South Gözlemevi'nde elde edilen en net görüntüler, aylardır tartışma konusu olan '3I/ATLAS'ın gizemini çözdü.

Güneş Sistemi'nden geçen gizemli cismin sırrı çözüldü! İşte en net fotoğrafı

"31/ATLAS BİR KUYRUKLU YILDIZ"

221 bin kilometre hızla Güneş'e doğru ilerleyen cismin, çekirdeğinin çevresinde parlak bir bölge ve Güneş'in aksi yönünde uzanan bir kuyruğa sahip olduğu belirtildi. Lancashire Üniversitesi'nden Dr. Mark Norris, "Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde '3I/ATLAS'ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Güneş Sistemi'nden geçen gizemli cismin sırrı çözüldü! İşte en net fotoğrafıGizemli cismin en net fotoğrafı

GEZEGEN OLUŞUM SÜREÇLERİNE DAİR İPUÇLARI VERİYOR

Imperial College London'dan Dr. Matthew Genge'ye göre '3I/ATLAS'ın atmosferi, Dünya'daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit, daha az su içeriyor. Bu da cismin, kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları verdiğini söylüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Teknoloji
Alaattin Köseler yeniden gözaltına alındı

Alaattin Köseler'in özgürlüğü 2 gün sürdü! Yeniden gözaltında
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na: Sadece 6 gün durursun
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü, bir garip açıklama ile görevden uzaklaştırıldı
333'ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük

333'ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
Silah ruhsat harçlarına yüzde 100 zam: Taşıma ruhsatı 158 bin lira oldu

Bu zamma en çok Karadenizliler üzülecek: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vincenzo Montella: Puan alacağımız garantiyse bunu yapabilirim

Montella: Puan alacağımız garantiyse bunu yapabilirim
title