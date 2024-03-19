GTA 6 Kaç GB Olacak? Dosya Boyutu Sızdı

Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto serisinin son çıkacak oyunu GTA 6, en çok merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Biraz geçmişe gitmek gerekirse geliştirici şirket, ilk olarak Şubat 2022'de oyun üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı.

Geçtiğimiz aralık ayında ise GTA 6 için ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte oyuncuların beklentisi giderek artıyorken oyunun kaç GB alan kaplayacağı gibi sorular da halen cevapsız. Son olarak bununla ilgili bir sızıntı yaşandı. Böylelikle "GTA 6 kaç GB?" sorusu yanıt buldu.

GTA 6 kaç GB yer kaplayacak? Dosya boyutu sızdı

GTA 6 için yayınlanan tanıtım videosu, oyuncuları bir hayli heyecanlandırdı. Bunun nedeni, oyunun büyük ve bir hayli detaylı açık dünyaya sahip olacağının görülmesi. Fragmanda çeşit çeşit canlı yaratıklar ve araçlar, yapay zeka ile desteklenen NPC'ler ve gerçekçi grafikler dikkat çekti. Yapımda yapay zekanın da önemli rol oynayacağı düşünüldüğünde "GTA 6 kaç GB?" sorusu soruluyor.

Oyun dünyasının önde gelen kaynaklarından PC_Focus, GTA 6 için 228,5 GB yer kaplayacağını iddia etti. Yakın zamanda ortaya çıkan bir başka sızıntı ise oyunun en az 320 GB boş alan gerektireceğini göstermişti. Ancak bu kaynağın geçmişteki sızıntılarında güvenilir tahminlerde bulunduğu biliniyor.

GTA 6, Rockstar Games'in web sitesine eklendi!

Eğer GTA 6'nın 228,5 GB depolama alanı gerektireceği iddiası doğruysa, bu boyutun sabit kalmayacağını da unutmamakta fayda var. Zira Rockstar Games'in bu oyunu uzun yıllar boyunca sürekli geliştireceği düşünüldüğünde, ihtiyaç duyulan depolama alanının zamanla 400 GB'ı hatta daha fazlasını bulabileceğini söyleyebiliriz.

Hatırlarsanız 2013 yılında piyasaya sürülen ve başlangıçta sadece 8 GB depolama alanı gerektiren GTA 5, günümüzde 100 GB alana ihtiyaç duyuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 kaç GB olacak? Oyundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.