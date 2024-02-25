GTA 6 İkinci Fragmanı Yakında Yayınlanabilir

GTA 6 hayranları, uzun zamandır beklenen oyunla ilgili söylentiler dolaştıkça eşi benzeri görülmemiş bir beklenti içerisine girdi. Son spekülasyonlara göre, oyunun ikinci fragmanı çok yakında yayınlanabilir, bu da oyunseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

İşte sızdırılan GTA 6 ikinci fragman tarihi

İlk fragmanın yayınlanmasından iki ay sonra heyecan doruğa ulaştı ve oyun hakkında neler olabileceği konusunda birçok tartışma ve spekülasyon başladı. Ancak şimdiye kadar oyunun nasıl olacağıyla ilgili net bir kanıt yok.

Sızdırılan bilgiye göre, Rockstar Games'in ikinci GTA 6 fragmanını çok büyük bir olasılıkla Mayıs 2024'te yayınlanıyor. Teorinin arkasındaki düşünce, Take-Two Interactive'in çeyrek dönem kazanç konuşmasının, Sportskeeda'nın bildirdiği gibi fragmanın yayınlanacağı tarihe denk gelmesi.

GTA 6 sızıntıları ne kadar gerçek? Geliştiriciden ilk açıklama

Heyecan verici fikir, GTA topluluğunun coşkusuna neden oldu. Rockstar Games'in hesaplanmış bir strateji izlediği fikri, ikinci fragmanın Take-Two Interactive'in kazanç duyurusuyla aynı zamana denk gelme ihtimali ile destekleniyor.

Sızıntının ardından beklenti de yükseldi

İkinci fragman beklentisinin daha da yükselmesinin bir diğer kanıtı da, hayranların bu son söylentiye bütün kanallardan yanıt vermesi oldu. Rockstar Games her zaman oyun fragmanlarını belirli bir takvimde yayınladığı için, daha erken bir yayın olasılığı daha da heyecan verici hale geliyor.

Spekülasyonlar sonrasında, hayranlar Rockstar Games'in son sosyal medya güncellemelerine GTA 6 ile ilgili sorularla akın ettiler, özellikle de en son GTA Online haftalık güncelleme tweet'ine.

Stüdyonun, ilk fragmanın yayınlanmasının ardından sessiz kalmasından dolayı topluluğun bilgiye olan iştahı ve beklentisi daha da arttı. Artık neredeyse tüm hayranlar ikinci fragmanın Mart veya Nisan'da yayınlanmasını bekliyor.

Rockstar Games ve Take-Two'nun içerisindekiler, GTA 6'yı Nisan 2025'e kadar piyasaya sürmek istediklerini öngörüyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.