GTA 6 için yeni hareket sistemi patenti alındı

GTA 6 ile ilgili son haftalarda birçok sızıntı ortaya çıktı. Rockstar Games'in her paylaşımı GTA 6 için merak uyandırıyor olsa da, henüz resmi bir açıklama göremedik. Ancak şirketin GTA 6 için aldığı yeni "hareket sistemi" patenti, karakterlerin farklı hava durumlarında bile farklı davranmasına yol açacak.

GTA 6, gerçekçi animasyonlar için yeni hareket sistemi patenti aldı

Eski bir Rockstar geliştiricisi tarafından ortaya çıkarılan bir patent, stüdyonun Grand Theft Auto 6 gibi yeni oyunlarda farklı bir deneyim aradığını gösteriyor. NPC'lerin (oyuncu olmayan karakter) davranışlarını son derece gerçekçi hale getirmek için yeini bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

"Sanal Karakter Hareketi İçin Sistem ve Yöntem" adlı patent; hava durumu, karakterin fiziksel durumu veya yaralanmalarına bağlı olarak animasyonlarda değişiklikleri ortaya koyuyor. Bir karakterin bloklardan oluşacağını belirten teknoloji, her senaryo için özel animasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

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Patenti inceleyen oyuncular, bu tür bir animasyon sisteminin, NPC'leri çok daha duyarlı hale getireceğine inanıyor. Karakterler yorgunluk veya sinirlenme gibi unsurlara bağlı olarak insan hareketlerini taklit edebilir.

Bu teknoloji doğrudan bir oyunu hedef göstermiyor olsa da, GTA 6 gibi açık dünya yapımlarında büyük etkiler yaratabilir. Ayrıca Rockstar'ın önceki oyunlara kıyasla çok daha dinamik davranışlar sergileyen yan karakterler oluşturmasına olanak tanıyabilir.

Çeşitli güvenilir kaynaklar tarafından ortaya atılanlara göre GTA 6'nın bu yıl tanıtılması ve 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tabii ki bunun resmi bir bilgi olmadığını ve sızıntılar ışığında ortaya çıktığını da unutmamak gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.