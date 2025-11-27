Haberler

GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi

GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi Haber Videosunu İzle
GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meclis'e sunulan 11. Yargı Paketi'nin detaylarına ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartı ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriyoruz" dedi. Meclis'e sunulan düzenlemeye göre, hat sayısına da sınırlama getirilecek.

  • GSM hattı aboneliği çipli kimlik kartı ile yapılabilecek.
  • Hat sayısına sınırlama getirilecek.
  • Ölen kişilere ait telefon hatları üç ayda bir kontrol edilecek ve aktif olmayanlar kapatılacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama yaptı.

"GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartı ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriyoruz" diyen Güler şunları kaydetti: "Hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Ölen kişilere ait telefon hatlarının da üç ayda bir kontrolleri yapılacak. Aktif olmayanlar kapatılacak."

YABANCILARA AİT HATLARA STANDART GETİRİLDİ

Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getirdiklerini belirten Güler, "Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum

CHP'li vekilin Bakan Kurum'u tebrik ettiği an: Kimseden çekinmiyorum
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
title