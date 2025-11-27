GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama yaptı.

"GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartı ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriyoruz" diyen Güler şunları kaydetti: "Hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Ölen kişilere ait telefon hatlarının da üç ayda bir kontrolleri yapılacak. Aktif olmayanlar kapatılacak."

YABANCILARA AİT HATLARA STANDART GETİRİLDİ

Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getirdiklerini belirten Güler, "Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak" dedi.