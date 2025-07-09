Grok Skandalı Sonrası USMEK'ten Sert Açıklama: 'Dünyada Bir İlk Yaşandı!'

Sosyal medya platformu X'in yapay zekâ destekli sohbet robotu Grok, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve birçok tanınmış isme yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Tepkiler kısa sürede büyüdü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI, ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Türkiye, Grok'a yönelik erişim engeli kararı alan ilk ülke oldu. Bu adım, dünya genelinde bir yapay zekâya karşı alınan ilk erişim kısıtlaması olarak tarihe geçti.

USMEK'TEN TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

Konuya ilişkin açıklama yapan Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) Başkanı İzzet Aydın, olayın yalnızca bir algoritma hatası değil, çok daha ciddi bir toplumsal güven sorunu yarattığını ifade etti.

"Yapay zekâ gücü, sorumlulukla dengelenmelidir" diyen Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekâların sınırsız özgürlükle değil, etik ilkeler ve toplumsal sorumluluk bilinciyle geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Grok'un kullandığı dil sadece bireyleri hedef almamış, sosyal medya kullanıcılarının güven duygusunu da zedelemiştir."

ELON MUSK "GROK'U GELİŞTİRDİK" DEMİŞTİ

xAI tarafından yapılan açıklamada, uygunsuz içeriklerin kaldırıldığı ve nefret söylemine karşı yeni önlemler alınacağı belirtildi. Elon Musk ise 4 Temmuz'da yaptığı paylaşımda "Grok'u önemli ölçüde geliştirdik" demişti. Ancak son yaşanan olaylar, bu gelişimin etik açıdan sorgulanmasına neden oldu.

USMEK'TEN SOSYAL MEDYA KULLANICILARINA ÇAĞRI

USMEK Başkanı İzzet Aydın açıklamasında, tüm sosyal medya kullanıcılarına şu çağrıda bulundu:

• Yapay zekâların etik ve yasal sınırlar içinde geliştirilmesini savunalım.

• Saldırgan ve nefret dolu içeriklere karşı sessiz kalmayalım, bildirelim.

• Dijital dünyanın denetimsizliğine karşı hep birlikte sorumluluk alalım.

"Bu sadece bir teknoloji meselesi değil, toplumsal bilinç meselesidir" diyen USMEK, teknoloji şirketlerini daha şeffaf ve hesap verebilir olmaya davet etti.