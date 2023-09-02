Gözlüksüz 3D, çarpıcı 4K deneyimi: Lenovo ThinkVision 27 3D tanıtıldı!

En eski ve dünyanın en büyük endüstriyel sergilerinden biri olan IFA'nın 2023 yılındaki etkinliğinin başlamasıyla tüm gözler Berlin'e çevrildi. Avrupa'nın en büyük teknoloji gösterisi olarak anılan IFA'ya yüz binlerce ziyaretçi katılım sağlıyor ve çarpıcı ürünler tanıtılıyor. Bunlardan birisi de Lenovo ThinkVision 27 3D monitör oldu. Öyle ki gözlük bile takmadan 3D deneyimi sunmayı vadediyor.

Lenovo Thinkvision 27 3D, IFA 2023'te tanıtıldı

Ana akımda çok fazla ilgi görmeyen ancak hala birçok profesyonel yaratıcının odak noktası olan niş pazarlardan biri 3D içeriktir. Bu noktada şirket, diğerlerinden farklı bir 4K monitör olan Lenovo ThinkVision 27 3D'ye odaklanıyor. ThinkVision 27 3D, yüzeysel olarak bakıldığında oldukça standart bir monitör gibi görünüyor ama detayları öğrendiğinizde o kadar da standart olmadığı anlaşılıyor.

Monitör, 27 inç IPS LCD panel, mükemmel renk doğruluğuna sahip net bir 4K panel, 60 Hz yenileme hızı, yerleşik hoparlörler ve yardımcı bir USB hub ile geliyor. Lenovo ve diğer üreticiler, en iyi bilgisayar monitörleri arasında bunun gibi birçok monitöre sahip. Ancak Lenovo, bazı akıllı 3D teknolojilerini dahil ederek kendisini farklı kılıyor.

Bu benzersiz monitör, tatmin edici bir stereoskopik görünüm oluşturmak için panelini eş zamanlı olarak görüntülenen iki bağımsız 1920 x 2160 görüntüye bölebilir. Gerçek zamanlı göz takibi, görüntünün her zaman doğru olmasını ve yanılsamanın bozulmamasını sağlar. Sonuç olarak istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz ve kontrol edebileceğiniz net, gerçekçi bir 3D görüntü elde ediyorsunuz.

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3D oluşturma zaten zorlu bir deneyim.Ancak Lenovo'nun en yeni 3D monitörünün Intel Core i5-7400, NVIDIA GeForce GTX 1050 ve 16GB DDR5 RAM gibi kendi minimum gereksinimleri var. Bu monitörle daha iyi bir deneyim yaşamak istiyorsanız güçlü bir bilgisayara yatırım yapmanız gerekebilir.

Lenovo ThinkVision 27 3D resmi tanıtım videosu

Ayrıca bu gelişmiş 3D teknolojisi kullanıcılara ucuza mal olmayacak. Öyle ki Lenovo Thinkvision 27 3D, Ocak 2024'ten itibaren belirli pazarlarda piyasaya sürüldüğünde 2.999 ABD Doları fiyatla satışa sunulacak. Türkiye'de satışa sunulur mu bilmiyoruz ancak eğer satışa sunulursa tuzlu bir fiyattan sunulacağı da 2.999 ABD Doları ibaresinden anlaşılıyor.

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