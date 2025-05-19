Görme Engelli Genç Mühendis Zülal Tannur'un Başarısı ile Yerli Otomobil Togg'a Katkı

Görme Engelli Genç Mühendis Zülal Tannur'un Başarısı ile Yerli Otomobil Togg'a Katkı
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AK Parti, görme engelli Zülal Tannur'un yerli otomobil Togg için geliştirdiği yapay zeka destekli far sistemini tanıttığı video ile 19 Mayıs'ı kutladı. Zülal'in azmi ve inancı, Türkiye'nin teknoloji hamlesine katkısını vurguladı.

Ak Parti, yerli otomobil Togg için yapay zeka destekli far sistemi geliştiren görme engelli Zülal Tannur'un (23) teknoloji yolculuğunun anlatıldığı videoyu paylaşarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ak Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir genç var; yüreğiyle geleceği görüyor. Bir ülke var; böyle gençlerle büyüyor. Zülal ve onun gibi azmiyle, aklıyla, ilhamıyla Türkiye'mizi geleceğe taşıyan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin yarınları sayenizde aydınlanıyor" denildi.

Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafında hazırlan videoda, görme engeline rağmen Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan mühendis Zülal Tannur'un azmi ve inancıyla örülü yolculuğu yer aldı. Filmde, yerli otomobil Togg için yapay zeka destekli far sistemi geliştiren Zülal'in, bilime, teknolojiye ve vatanına duyduğu bağlılığa da vurgu yapıldı.

Zülal Tannur da filmdeki mesajında, "19 Mayıs bir milletin bütün imkansızlıkların gölgesinde ülkesine ve milletine gönülden inanan vizyoner bir lider önderliğinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir mücadele başlattığı bir gündü. Ben de bütün koşullar altında yeniden ayağa kalkmayı ve dünya ilklerini hayata geçirmeyi en doğru yerden öğrendim bir teknoloji lideri olarak. Yaptığımız teknolojiler imkansızlıkları aştı, dünya teknoloji sahnesinde ülkemize birçok gururu yaşattı. Bu yolculukta bize inanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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