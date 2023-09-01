Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Google'ın yeni akıllı telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun özellikleri FCC listelerinde görüntülendi. Pixel 8 ailesi, kendi işlemcisini kullanacak ve Wi-Fi 6E ve 5G desteği sunacak. Pixel 8'in özellikleri arasında 12 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, 6,7 inç OLED ekran ve 50 Megapiksel ana kamera bulunuyor.

Google'ın bir süredir konuşulan modelleri Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro FCC listelerinde görüntülendi. Çok yakın bir zamanda tanıtılacak olan Pixel 8 ailesi, şimdiden bazı özelliklerini doğruluyor. Gelin Pixel 8 modellerine yakından bakalım.

Google, Pixel 8 ailesinde kendi işlemcisini kullanacak!

Google'ın yeni akıllı telefonları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre 4 Ekim tarihinde bir lansman gerçekleştirecek olan Google, yeni akıllı telefonlarını da o gün tanıtacak. Tüm özellikleri ile birlikte 4 Ekim tarihinde karşımıza çıkacak olan Pixel 8 ailesi, şimdiden bazı özelliklerini ortaya döküyor.

Bugün FCC'de GPJ41, G9BQD, GZPF0, G1MNW ve GKWS6 model numaraları ile görünen Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, bazı bağlantı özelliklerini doğrulamış oldu. Sızıntılar G1MNW model numarasının Pixel 8 Pro'ya ait olduğu söylerken, diğer dört model numarasının Google Pixel 8'e ait olduğunu bildiriyor. Öte yandan listede Bluetooth başta olmak üzere Wi-Fi 6E bağlantı desteğiyle de görülen Pixel 8 ailesi, Sub6 ve mmWave 5G desteğine de sahip olacak.

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Google Pixel 8'in bilinen tüm özellikleri

İddialara göre Google'ın geliştirdiği Tensor G3 işlemcisinden güç alacak olan Google Pixel 8, 12 GB RAM bellek ile işlemcisini destekleyecek. 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneği sunan Pixel 8, 6,7 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelecek. Bu ekranda 2992 x 1344 piksel çözünürlük sunan cihaz, arka tarafında 50 Megapiksellik bir ana kamera taşıyacak. Bu kameraya ise 64 Megapiksellik Sony IMX787 ultra geniş açılı lens eşlik edecek.

Son olarak videolardaki arka plan seslerini kaldırmak gibi bir yeteneği olan Pixel 8 ailesinin 4 Ekim'de karşımızda olacağını biliyoruz. Bakalım Google, Pixel 8 ailesinde daha ne gibi ilginç özellikler sunacak? Siz Pixel 8 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.