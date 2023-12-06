Gmail, Yapay Zeka Desteğiyle Güvenliği Artırıyor

Günümüzde e-posta güvenliği her zamankinden daha da önemli bir hale geldi. Özellikle Google'ın sunduğu Gmail hizmeti, bu konuda en çok kullanılan platformlardan biri olarak yer alıyor. Bununla birlikte Gmail, güvenliği iyileştirmek için bir adım daha atıyor. Son olarak Google, Gmail güvenliğini artırmak için yapay zeka desteğini devreye sokuyor.

Google'ın sunduğu yeni özellik RETVec adlı metin sınıflandırma sistemiyle geliyor!

Google'ın sunduğu önemli hizmetlerden biri de Gmail. E-posta hizmeti, günümüz dijital çağında güvenliği ön plana çıkaracak adımlar atıyor. Bu adımlardan bir tanesi de bugün gündeme geldi. Haberlere göre Google, Gmail'de e-posta güvenliğini artıracak yapay zeka destekli spam algılama özelliği getiriyor.

Şirketin blog yazısında paylaşılan özellik, RETVec (Resilient & Efficient Text Vectorizer) adı verilen bir metin sınıflandırma sistemiyle geliyor. Google bu özelliğin metin manipülasyonlarını anlamaya yardımcı olacağını belirtiyor.

Gmail'den gereksiz e-postaları ortadan kaldıracak özellik!

Daha öncesinde, özel karakterlerle dolu olan spam e-postalar Gmail savunmasını kolay bir şekilde geçiyordu. Ancak yeni özellikle birlikte bu durum artık daha da zorlaşacak. Google, konuyla ilgili de bir açıklama yaptı.

"RETVec; ekleme, silme, yazım hataları, homoglifler, LEET ikamesi ve daha fazlası dahil olmak üzere karakter düzeyinde manipülasyonlara karşı dirençli bir şekilde eğitildi. RETVec modeli, tüm UTF-8 karakterlerini ve sözcüklerini verimli bir şekilde kodlayabilen yeni bir karakter kodlayıcısının üzerinde eğitildi. Böylece bir arama tablosuna veya sabit kelime haznesi boyutuna gerek kalmadan 100'den fazla dilde kullanıma hazır olarak çalışıyor"

Yeni RETVec, insanların okuma şekline benzer bir şekilde çalışıyor. Şirket, aynı teknolojiyi resimleri tanımlamak için de kullanıyor. Bu nedenle de söz konusu özellik aynı zamanda optik karakter tanıma sistemine de dönüşmüş oluyor.

Peki, siz Gmail yapay zeka özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!