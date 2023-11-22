Google'ın e-posta hizmeti Gmail, gereksiz ve istenmeyen maillerden kurtulmayı daha kolay bir hale getirecek abonelik özelliğini Android uygulamasına da getiriyor.

Google'ın sunduğu önemli hizmetlerden biri olan Gmail, bazı değişikliklerle geliyor. Şirket, e-posta güvenliğini iyileştirmek için önemli bir adım atıyor. Son haberlere göre Gmail, gereksiz ve istenmeyen maillerden kurtulmayı daha kolay bir hale getirecek abonelik özelliğini Android uygulamasına da getiriyor. İşte detaylar!

Gmail, Android uygulamasına 'abonelikten çık' düğmesi getiriyor!

Google'ın e-posta hizmeti Gmail, yeni özelliklerle kullanıcı karşısına çıkmaya devam ediyor. Platforma bir süre önce istenmeyen maillerden kurtulmayı sağlayacak bir özellik geldi. Söz konusu özellik ise bu kez Gmail Android uygulamasına geliyor.

Mevcut durumda Gmail'de bir mail listesinden çıkmak hemen gerçekleşen bir şey değil. Bunun nedeni de maillerin alt tarafındaki kısımlarda yer alan 'abonelikten çık' linklerinin kullanıcıları kendi sitelerine yönlendirmesi. Bu da söz konusu işlemin manuel bir şekilde gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Kötü haber: Google kullanılmayan Gmail hesaplarını…

Öte yandan bir diğer sorun da spam içerikleri engellemekti. Spam içerikleri engellemek için de üç nokta menüsünden işlemi gerçekleştirmek gerekiyordu. Ancak yeni özellikle birlikte direkt olarak abonelikten çıkmak ve spam içerikleri engellemek daha kolay olacak.

Henüz test aşamasında olan bu özellik sayesinde kullanıcılar "Abonelikten Çık" butonuyla karşılaşacak. Bu butona basan kullanıcılar istedikleri e-posta aboneliğinden çıkabilecek. Ayrıca bu düğme istemediğiniz e-postaların size gelmesinin de önüne geçiyor.

Gmail abonelik özelliği şu anda hizmetin masaüstü sürümünde yer alıyor. Haberlerle birlikte özelliğin Android uygulamasına geleceği ortaya çıktı. Bu durum özellikle Gmail'de fazlasıyla zaman geçirmek zorunda olan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

Peki, siz Gmail abonelik özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!