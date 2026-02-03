Giresun Üniversitesi'nde nükleer teknoloji alanında çalışmalar yürütülüyor

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde nükleer teknoloji alanında çok sayıda çalışma yürütülüyor.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kara, AA muhabirine, özellikle küçük modüler reaktörler, yerli toryum kaynaklarının değerlendirilmesi, eriyik tuz reaktörü konseptleri ve çok amaçlı enerji dönüşüm sistemleri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin gelecekteki nükleer enerji altyapısına bilimsel ve mühendislik temelli katkılar sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Kara, "Ayrıca proje bazlı araştırmalar sayesinde yerli uzmanlar yetiştirilmesi, özgün reaktör tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi ve sayısal analizlere dayanan somut mühendislik çıktılarının elde edilmesini amaçlıyoruz." dedi.

Kara, bu süreçlerin ulusal AR-GE programları ve üniversite-sanayi iş birlikleriyle entegre yürütülmesini hedeflediklerini de kaydetti.