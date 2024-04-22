Üye Girişi
Haberler

GeForce NOW, Nisan Ayında Altı Yeni Oyun Ekledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NVIDIA, önemli oyunları GeForce Now abonelerine sunmaya devam ediyor. Bu ay altı yeni oyun eklenen GeForce NOW, oyun kütüphanesini genişletiyor.

NVIDIA, önemli oyunları GeForce Now abonelerine sunmaya devam ediyor. Bulut oyun hizmetleri gün geçtikçe popüler hale geliyor. Bunlar arasında önemli bir yere sahip olan GeForce Now, bu ay altı yapım birden aldı.

GeForce NOW, bu ay altı oyun alıyor

NVIDIA GeForce NOW, oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. 1500'den fazla oyuna sahip olduğunu dile getiren NVIDIA, Nisan ayında altı yeni oyun eklediğini dile getirdi. Bu oyunlar arasında son zamanlarda büyük ses getiren No Rest for the Wicked gibi yapımlar bulunuyor.

Moon Studios'un en yeni aksiyon rol yapma oyunu No Rest for the Wicked, bu ayın en dikkat çeken yapımı oldu. Fantastik temalı bu macerada oyuncular, bir soruşturmanın kapsamında sırları ortaya çıkarmak ve doğaüstü tehditlerle savaşmakla sorumlu olacak.

32132132

Hizmet aracılığıyla sunulan bir diğer oyun ise Vahşi Batı'da vampir avlama temalı Evil West oldu. Bu oyun aynı zamanda PC Game Pass aracılığıyla da edinilebiliyor. Üçüncü şahıs nişancı oyunu, dünyası ve savaş dinamikleriyle dikkat çekiyor.

GeForce NOW'da desteklenen diğer oyunlar arasında The Crew Motorfest, korku-bulmaca yapımı Kill It With Fire 2 ve hayatta kalma Lightyear Frontier bulunuyor. PlayStation 1 dönemindeki yapımlarından yeniden geliştirilmiş versiyonu olan Tomb Raider I–III Remastered da GeForce NOW'a eklendi.

GeForce NOW Ultimate üyeleri, bu oyunları Nisan ayından itibaren test edebilir. NVIDIA'nın açıklamasına göre, neredeyse her cihazda oynanabilen 1500'den fazla oyun bulunuyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title