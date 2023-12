GeForce Now Kütüphanesine 17 Yeni Oyun Eklendi

2019'da patlak veren koronavirüs pandemisinde popülaritesini son derece artıran platformlardan birisi de GeForce Now. Son dönemde ülkemizde yaptığı zamlarla eleştirilerin odak noktası haline gelen platform son olarak 17 oyunu kütüphanesine ekledi. İşte GeForce Now kütüphanesine eklenen yeni oyunlar!

GeForce Now kütüphanesine eklenen 17 oyun

Kütüphanesinde 1000'den fazla oyun bulunan GeForce Now, her hafta yeni yapımları bünyesine katmaya devam ediyor. Son olarak 17 yeni oyun, abonelerinin beğenisine sunuldu. Peki bu oyunlar hangileri?

World War Z: Aftermath

Avatar: Frontiers of Pandora

Warhammer 40,000: Rogue Trader

The Day Before

Goat Simulator 3

LEGO Fortnite

Against the Storm

Rocket Racing

Fortnite Festival

Agatha Christie – Murder on the Orient Express

BEAST

Dungeons 4

Farming Simulator 22

Hollow Knight

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Spirittea

GeForce Now aboneleri yaşadı! Popüler oyunlar geldi

Küresel çip krizi, pandemi ve döviz kuru nedeniyle artan bilgisayar fiyatları, bulut oyunculuk sektörünün yaygınlaşmasına ortam hazırladı. Güçlü bilgisayar sistemleri gerektirmeyen, iyi bir internet bağlantısıyla üst düzey oyunların kasmadan oynanmasına imkan sağlayan bulut oyunculuk, aylık belirli bir ücret karşılığında hizmet veriyor. Platformun fiyatları ise şöyle;

Paket TürüSüreFiyat (TL)Aylık Fiyat/Avantaj Premium 1 Aylık1 Ay340–Premium 3 Aylık3 Ay800(Aylık 266 TL/ %22 Avantajlı)Premium 6 Aylık6 Ay1580(Aylık 263 TL/ %23 Avantajlı)Premium 11 + 1 Aylık11 + 1 Ay2880(Aylık 240 TL/ %29 Avantajlı)ÖzelliklerÖncelikli Erişim6 saatlik oturum süresiRTX OnBasicÜcretsiz––

