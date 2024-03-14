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Gaziantep'te Yapay Zekanın Geleceği Konferansı Düzenlendi

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Gaziantep'te Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde yapılan konferansa öğrenciler katıldı. Konferansta Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, yapay zekanın gelecek nesillere nasıl aktarılması gerektiğini anlattı ve öğrencilere bilimsel çalışmalardan bahsetti. Program soru cevap şeklinde devam etti.

Gaziantep'te "yapay zekanın geleceği" konferansı düzenlendi.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen konferansa öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, yapay zekanın gelecek nesillere nasıl aktarılması gerektiğini belirtti.

Öğrencilere tavsiyede bulunan Şeker, bilimsel çalışmalardan da bahsetti.

Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: AA / Teknoloji

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