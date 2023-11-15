Gaziantep'te Apple Premium Reseller Mağazası Açıldı

Gaziantep, Iconova Cadde'de açılan Apple Premium Reseller mağazasıyla teknoloji ve perakende dünyasında heyecan verici bir gelişmeye sahne oldu. Açılışta, 11.000 TL'lik indirimle MacBook satışı da yapıldı.

Gaziantep, 11 Kasım 2023'te, Iconova Cadde'de özel bir etkinlikle teknoloji ve perakende dünyasında heyecan verici bir gelişmeye sahne oldu. Gaziantep'in ilk ve tek Apple Premium Reseller mağazası, Gürgençler tarafından büyük bir coşkuyla açıldı. Teknoloji tutkunları için benzersiz bir deneyim sunan açılışta neler oldu?

11.000 TL uygun MacBook nasıl alınır? İndirim için Gaziantep'e gittik!

Gürgençler'e ulaşmak için buraya tıklayın

Etkinlik, SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Doğan Kabak ve popüler teknoloji sitesi ShiftDelete.Net ekibinin katılımıyla daha da renklendi. Bu ünlü isimler, açılışın coşkusunu ve önemini vurgulayarak, Gaziantep'teki teknoloji meraklıları için unutulmaz bir gün yarattı.

Özellikle dikkat çeken bir kampanya, Gürgençler'in açılışa özel olarak sunduğu Mac bilgisayarlar için 11.000 TL'lik indirim oldu. Bu cazip teklif, teknoloji severleri büyük ölçüde cezbetti ve pek çok kişi bu fırsattan yararlanmak için etkinliğe katıldı. Bu indirim, sadece Gaziantep'teki mağazada geçerli olduğu için, birçok kişi bu avantajlı tekliften yararlanmak için Gaziantep'e gitti.

Gürgençler'in düzenlediği bu açılış etkinliği, sadece teknoloji odaklı değildi; aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de öne çıktı. Etkinlikte, Kahramanmaraş'taki depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için burs sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği'nin "Deprem geleceğimizi yıkmasın" kampanyasına destek verdi. Etkinliğe katılan tüm misafirlere bağış sertifikaları dağıtıldı.