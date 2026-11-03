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FSB onayıyla yurt dışı veri merkezi kullanımına izin veren kararnameyi Putin imzaladı

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Putin, Rusya'da yurt dışı veri merkezlerinin geçici kullanımına izin veren kararnameyi imzaladı. Kullanım hükümet komisyonu kararı ve FSB onayıyla yapılacak; özel veri merkezleri kapasitelerinin yüzde 10'unu rezerv ayıracak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki bilgi teknolojileri altyapısının kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla yurt dışındaki veri merkezlerinin işlem kapasitelerinin geçici olarak kullanılmasına izin veren kararnameyi imzaladı.

Rusya'nın resmi yasal bilgi portalında yayımlanan kararnameye göre, ülkedeki bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısının faaliyetlerini sürdürmesine yönelik yeni tedbirler yürürlüğe girdi.

Kararname kapsamında, Rusya dışındaki veri merkezlerinin işlem kapasitelerinin geçici olarak kullanılmasına, hükümet bünyesinde oluşturulacak özel komisyonun kararı ve Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) onayıyla izin verilecek.

Rusya'daki özel sektör veri merkezlerinin de mevcut alanlarının ve kapasitelerinin yüzde 10'unu rezerv olarak ayırması zorunlu hale getirildi.

Kararnamede, tedbirlerin bazı yabancı ülkelerin "dostane olmayan eylemlerine" karşı Rusya'daki bilgi kaynaklarının faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Rus teknoloji şirketi Yandex, ekim ayında yaptığı açıklamalarda, Ryazan bölgesindeki Sasovo, Kaluga ve Vladimir şehirlerinde bulunan veri merkezlerinin insansız hava aracı (İHA) saldırılarından etkilendiğini duyurmuştu.

Şirket, saldırılar nedeniyle Sasovo ve Vladimir'deki veri merkezlerinin faaliyetlerinin tamamen durduğunu, Kaluga'daki tesisin ise altyapısının bir bölümünün devre dışı kaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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