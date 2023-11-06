Fortnite, Mazi Sezonu ile rekor kırdı

Battle-royale dünyasının efsane oyunlarından Fortnite, yıllar sonra yeni bir rekor kırdığını açıkladı. Epic Games'in nostalji odaklı "Sezon OG" veya Mazi Sezonu sayesinde şimdiye kadarki en yüksek günlük oyuncu sayısına ulaştı.

Fortnite anlık 44,5 milyon oyuncuya ulaştı

Fortnite için geçtiğimiz hafta yayınlanan Chapter 4 OG Sezonu (Mazi Sezonu) güncellemesi, oyunun bazı eski içeriklerine geri dönüş sağlıyor. Bunların başında ise yıllar önce sunulan ve ardından yayından kaldırılan oyunun ilk haritası yer alıyor.

Fortnite'ı 2017'deki orijinal haritasına geri döndüren Mazi Sezonu, oyuncuların battle-royale modunun ilk sezonlarını deneyimlemesine olanak tanıdı. Epic'in açıklamasına göre 4 Kasım Cumartesi günü 44,7 milyondan fazla oyuncuya ulaşıldı.

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Analiz sitesi Fortnite.GG'ye göre anlık oyuncu sayısı ise 6,1 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı. Klasik haritaya ek olarak, Mazi Sezonu, önümüzdeki birkaç güncellemede eski silahları, eşyaları ve araçları yeniden getirecek. Bu da yeni bir rekorun habercisi olabilir.

Oyuncu sayısındaki büyük artış aslında Epic Games'in düşüşte olduğu bir dönemde geldi. Geçtiğimiz haftalarda ABD'de 500 milyon dolar ceza ödeyebileceği bir gizlilik ihlaliyle karşı karşıya kalan şirket, ayrıca onlarca kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı.

Mazi Sezonu, Fortnite'ın ilk zamanlarındaki başarıya geri dönmesini sağladı. Oyuncuların battle-royale deneyimine yönelik beklentilerini karşılamayı da başarmış gibi görünüyor.

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