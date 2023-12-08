Ford, elektrikli otomobillerle evi ısıtmak için ortaklık kurdu

Ford, akıllı termostat üreticisi Resideo ile ortaklık kurarak elektrikli otomobillerin evlerin ısınması ve soğuması için enerji aktarımı yapmasını sağlayacak. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Elektrikli otomobil dönüşümünde Tesla ve Çinli firmalar başa güreşmeye devam ediyor. Ancak bu konuda geride kalmak istemeyen Ford, farklı bir adım attı. Türkiye'de çok yaygın olmasa da elektrikli otomobilleri evde de şarj etmek mümkün. Peki ama tersi de mümkün mü? İşte Ford bu teknoloji için önemli bir ortaklık kurdu. Bu sayede elektrikli otomobille evi ısıtmak ve soğutmak mümkün olacak.

Ford, evi ısıtmak ve soğutmak için elektrikli otomobilleri kullanacak

Türkiye'de kullanmıyor olsak da ABD'de akıllı termostat kullanımı oldukça yaygın. Bu anlamda Ford, akıllı termostat üreticisi Resideo ile önemli bir ortaklık kurdu. Bu ortaklığa göre Ford elektrikli otomobiller, evlerin ısınması ve soğuması için enerji aktarımı yapabilecek.

Böylece, evlerin şebeke elektriğinden daha bağımsız hareket etmesi ve enerji tasarrufu sağlanması beklentiler arasında. Ford ise bu yeni yatırımla, elektrikli otomobil satışına olumlu etki oluşturmanın peşinde.

Her ne kadar bu teknoloji, Ford ve Resideo akıllı termostatlarını kapsıyor olsa da, başka firmaların bu yola başvurma ihtimali var. Özellikle akıllı evler, elektrikli otomobiller için önemli bir şarj istasyonu. Ancak ev ısıtmak için elektrikli otomobil kullanımı, özellikle elektrik kesintisi gibi acil durumlarda işimize yarayacaktır.

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Ford ve Resideo V2H adı verilen çift taraflı enerji aktarımı için denemelere başladı. Bu denemelerde ise Ford F-150 elektrikli kamyonetinin çift taraflı elektrik aktarım altyapısı kullanılıyor. Denemelerin 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması beklentiler arasında. Böylece proje 2024 sona ermeden hayata geçecek.

Bu arada çift taraflı elektrik aktarımı V2H için KIA ve Nissan'da hali hazırda denemeler yapıyor. Yine Nest ve Ecobee gibi akıllı termostat firmaları da bu araştırmaları sürdürüyor.

Tüm bu artılarına karşın, hali hazırda elektrikli otomobil modelleri için bataryanın dolu kalması, menzil için önemli. Elektrikli araç sayısının ve bunun yanında istasyon sayısının hala az olması da bataryaların dolu olmasını daha da önemli hale getiriyor. Bu anlamda bir sürücüyü, elektrikli otomobiliyle evini ısıtmaya ikna etmek pek kolay olmayacak gibi görünüyor. Yine de bu tür denemeler teknolojinin gideceği yer açısından önemli.