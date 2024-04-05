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Ford, elektrikli araçlarının çıkış tarihini erteledi

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Ford, uzun zamandır beklenen üç sıralı SUV da dahil olmak üzere elektrikli araçlar için bazı gecikmeleri duyurdu. Otomobilin gelecek yıl çıkması planlanıyordu ancak şimdi 2027 yılına ertelendi. Peki şirket bunun nedenini nasıl açıkladı? İşte detaylar…

Ford elektrikli araçlarının çıkış tarihini erteledi

Gelecek yıl çıkması beklenen otomobilin 2027 yılına ertelenmesi hususunda şirket, bu ekstra zamanı "gelişen pil teknolojisinden yararlanmak" için kullanacağını öne sürdü. Ford, lansman gecikmesinin Kanada iş gücü üzerindeki etkisini azaltmak için hamleler yapacağını söyledi.

Kod adı "T3" olan yeni nesil elektrikli pikap da 2025'in sonundan 2026'ya erteleniyor. Araç, şirketin BlueOval City kompleksindeki Tennessee Elektrikli Araç Merkezi montaj tesisinde inşa ediliyor. Ancak Ford şu anda araç için sac üretecek damgalama ekipmanını kurduğunu söylüyor.

Bu duyuruların yanı sıra şirket, hibrit araçlara yönelik yeni bir hamleyi de duyurdu. 2030 yılına kadar Ford Blue serisinin tamamında hibrit güç aktarma organları sunmayı planladığını belirtti. Yukarıda belirtilen gecikmelere ve hibrit araçlara yönelmeye rağmen Ford, elektrikli araçlara bağlılığını sürdürdüğünü ve Michigan, Tennessee ve Kentucky'de akü tesislerinin inşasına devam ettiğini söylüyor.

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EV pazarının şirketlerin bir zamanlar umduğu kadar güçlü olmadığı herkesçe biliniyor. Belki yüksek giriş fiyatı, düzensiz şarj altyapısı veya bazı elektrikli araçların vergi indiriminden yararlanamaması bu başarısızlığın sebebi olarak gösterilebilir.

Ford, Ocak ayında elektrikli araç satışlarında yüzde 11'lik bir düşüş yaşadı ancak şirket, bunun tekrar toparlandığını ve satışların geçen yıla kıyasla ilk çeyreğin tamamında yüzde 86 arttığını söylüyor. Ancak şirketin EV teklifleri 2023'te 4,7 milyar dolar kaybetti.

Ford başkanı ve CEO'su Jim Farley, "Karlı bir EV işini ölçeklendirmeye kararlıyız" dedi. Bu amaçla Ford geçen yıl, elektrikli araçlara yönelik planlanan 12 milyar dolarlık harcamayı erteleyeceğini veya iptal edeceğini duyurdu.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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