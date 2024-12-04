Finlandiya'da 900 Tesla ile ışık gösterisi yapıldı

Geçtiğimiz yıl, Finlandiya'da 687 aracın katılımıyla En Büyük Tesla Işık Gösterisi Rekoru'nu kıran "Finlandiya Tesla Light Show" bu sene yeni bir rekora imza attı. 900 Tesla ışık gösterisi yaptı. Finlandiya'da 900 Tesla ışık gösterisi yaptı.

GÖSTERİ NASIL YAPILIYOR?

V11 yazılım sürümünün kullanıma sunulmasıyla Tesla Noel 2021 için "Işık Gösterisi" işlevini başlattı. Bu özellik Tesla'nızın ışıklarını müziğin ritmine göre yakmanızı mümkün kılıyor. Sadece iç ve dış ışıklar değil, aynı zamanda Model X üzerindeki pencereler, aynalar ve hatta kapılar da koreografiye dahil ediliyor.

TESLA'DAN ÇOK KONUŞULAN IŞIK YETENEĞİ

2021 Noel Güncellemesi ile Tesla, elektrikli otomobillerinde Light Spectacular'ı (Tesla LightShow olarak da bilinir) tanıttı. Işık gösterisi, Tesla'daki tüm ışıkların müzik eşliğinde yanmasını sağlar ve hatta bagajı ve pencereleri açar. Tüm Tesla Model 3 ve Model Y, bu özelliği oyun kutusu aracılığıyla etkinleştirebilir ve yeni Model S ve Model X (muhtemelen 2022'de Avrupa'ya gelecek) de bu yetenekleri sunuyor. Işık gösterisi, Tesla'nın yazılım güncellemeleriyle neler yapabileceğine dair bir resim sunuyor. Standart gösterinin yanı sıra Tesla, kendi gösterilerinizi oluşturma imkanı da sunuyor.