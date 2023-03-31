FIFA 24'ü unutun: Tamamen yeni FIFA 25 çıkış tarihi sızdı!

Geçtiğimiz aylarda FIFA ile ipleri koparan Electronic Arts, artık FIFA lisanslı futbol oyunları geliştiremeyecek. Federasyon ise markanın değerini öldürmemek adına başka bir stüdyo ile çalışacak. Ortaya çıkan son iddialar, FIFA 24'ün gelmeyeceğini ve önümüzdeki yıl FIFA 25'in duyurulacağını gösterdi.

FIFA 25, 2024'ün kış aylarında duyurulabilir

Electronic Arts'ın yeni futbol serisi EA SPORTS FC, FIFA 25 adlı yeni bir rakiple karşı karşıya kalacak. Twitter'da yapılan sızıntıya göre, FIFA federasyonu, EA Sports'la rekabet etmek için kendi oyununu geliştirmeye başlıyor.

Sızıntı, FIFA 25'in "oyun tarihinin en büyük projelerinden biri" olacağını ve 2024'ün kış aylarında çıkacağını iddia ediyor. Bu, Electronic Arts'ın FIFA 23'ün son "FIFA" oyunu olacağının duyurmasının ardından gelmesiyle merak uyandırdı.

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EA'in yönetici ekibi, FIFA oyun serisinin, federasyondan daha büyük olduğunu söyledi. Buna karşılık FIFA Başkanı Gianni Infantino ise bu iddialara itiraz ederek yeni nesil bir oyun üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Sızıntılara rağmen EA SPORTS FC için henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak klasikleşen Kariyer Modu ve Ultimate Team'in devam etmesi bekleniyor. Ayrıca takım isimlerinin, logolarının ve formalarının lisanslı olmayacağını belirtelim.

Sızıntının gerçek olduğunu düşünürsek FIFA 24 çıkmayacak ve FIFA 25 ise 2024'ün sonlarına kadar oynanabilir olmayacak. Ancak federasyonun elinde büyük bir koz olduğunu ve EA Sports'a rakip olabileceğini belirtmek gerekiyor.

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