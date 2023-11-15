Feke'de Vatandaşın Şebeke Çözümü: Cep Telefonunu Direğe Bağladı

Adana'nın Feke ilçesinde bir vatandaş, cep telefonunu şebeke sinyali aldığı noktadaki direğe bağlayarak iletişim sağladı. Bölgede akıllı telefonların çekmediği, tuşlu telefonların ise nadir çektiği belirtildi.

Adana'nın Feke ilçesinde bir vatandaş, şebeke sinyali aldığı noktada cep telefonunu direğe bağladı.

Adana'nın Feke ve Kozan ilçesine bağlı bin rakım ve üzeri bölgelerde cep telefonları iyi çekmiyor. Feke ilçesinde bir vatandaş, cep telefonunu şebeke sinyali aldığı noktadaki direğe bağladı. Bölgede akıllı telefonların çekmediğini, tuşlu telefonların ise nadir çektiğini söyleyen İsmail Özcan'ın, direğe bağladığı telefonla görüşme yapması ilginç anlar oluşturdu. - ADANA