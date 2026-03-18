Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı

Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesinin kapsamını genişleterek sosyal medya platformlarında yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını da denetim altına aldı. Kurallara aykırı ilanlar için idari yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirildi.

EİDS ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale geldi. İlan platformları sisteme entegre edilerek, yayımlanan ilanlarda doğrulama şartı getirildi.

Yeni düzenlemeye göre ilanlar yalnızca mülk veya araç sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece yakınları ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilen belgeli emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebiliyor.

SOSYAL MEDYA DA DENETİM KAPSAMINDA

Düzenleme, sosyal medya dahil tüm elektronik ortamları kapsıyor. Bakanlık, bu alanlarda yayımlanan ilanları da yakından takip ederken, EİDS kurallarına aykırı paylaşımlar için idari yaptırım uyguluyor.

Emlak ve galeri işletmelerinin, sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS üzerinden doğrulanmış ilanların linkini paylaşmasına izin veriliyor. Bunun dışında ilan niteliği taşıyan paylaşımlardan kaçınılması gerekiyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Bakanlık, tüketicilere de uyarıda bulunarak, doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

