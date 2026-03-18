Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı

Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
Ticaret Bakanlığı, doğrulanmamış gayrimenkul ve araç ilanlarına karşı denetimi genişleterek sosyal medyayı da kapsama aldı; kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanacak.

  • Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarındaki gayrimenkul ve taşıt ilanlarını denetim altına aldı.
  • Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile kimlik ve yetki doğrulaması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale geldi.
  • İlanlar yalnızca mülk veya araç sahibi, yakınları veya yetkilendirilen emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebiliyor.

Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesinin kapsamını genişleterek sosyal medya platformlarında yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını da denetim altına aldı. Kurallara aykırı ilanlar için idari yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirildi.

EİDS ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale geldi. İlan platformları sisteme entegre edilerek, yayımlanan ilanlarda doğrulama şartı getirildi.

Yeni düzenlemeye göre ilanlar yalnızca mülk veya araç sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece yakınları ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilen belgeli emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebiliyor.

SOSYAL MEDYA DA DENETİM KAPSAMINDA

Düzenleme, sosyal medya dahil tüm elektronik ortamları kapsıyor. Bakanlık, bu alanlarda yayımlanan ilanları da yakından takip ederken, EİDS kurallarına aykırı paylaşımlar için idari yaptırım uyguluyor.

Emlak ve galeri işletmelerinin, sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS üzerinden doğrulanmış ilanların linkini paylaşmasına izin veriliyor. Bunun dışında ilan niteliği taşıyan paylaşımlardan kaçınılması gerekiyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Bakanlık, tüketicilere de uyarıda bulunarak, doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
Yorumlar (3)

Yusuf kahraman:

sarı sitede 1 aylık ilandan sonra tekrar ilan verilemiyor bir yıl boyunca araç piyasası durgun ise farklı platformlarda satışa sunulmasına engel olunmamali yada sarı sitede bu engel kaldırılmalı

snahmt:

Anlaşılan kulak arkası da kalmayacak…

YoRuMSuZ:

Hepsi tiktok da yayın yapmaya başladı. Ne fiyat veriyorlar ne yer herkese ayrı fiyat

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

