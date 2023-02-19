Evimin/iş yerimin altından fay hattı geçiyor mu? Sokağına kadar görün! [Adım adım]

Evimin/iş yerimin altından fay hattı geçiyor mu? Oturduğum yerde fay hattı var mı? Nasıl görebilirim? Sokağına kadar görün! [Adım adım]

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin 14. günündeyiz. Yalnızca Güneydoğu Anadolu bölgesi değil, tüm Türkiye'de deprem korkusu devam ediyor. Peki evimizin ya da iş yeriminiz altından fay hattı geçiyor mu? İşte sokağına kadar detaylıca görme yöntemi…

Oturduğum yerde fay hattı var mı? Nasıl görebilirim?

Oturduğumuz veya iş yerimizin bulunduğu bölgede fay hattı olup olmadığını görebiliriz. Üstelik sokağına kadar en yakın fay hattını tespit ederek olası bir depremde ne kadar risk altında olacağımızı önceden anlayabilir ve tedbir alabiliriz.

Bunun için aşağıda paylaşacağımız 2 yöntem gibi birçok seçenek olduğunu belirtelim. Ancak bu yalnızca depremin merkez üssüne ne kadar yakın olabileceğinize dair bir fikir verecektir. Gerçek önlem için binalarımızın yapısal bütünlüğünü yetkililere test ettirmeliyiz.

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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sitesinden fay hatlarını görme

İlk olarak buraya tıklayarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün ilgili sayfasına gidiyoruz. Dilerseniz arama motoru üzerinden "MTA Yerbilimleri" araması yapabilir veya yerbilimleri.mta.gov.tr adresini adres çubuğuna yazarak ilgili siteye ulaşabilirsiniz.

2. adımda sol tarafta yer alan "Dirifay" kelimesinin yanındaki kutucuğu işaretliyoruz.

Kısa bir süre içerisinde anlık olarak güncellenmiş verileri harita üzerine yansıtacaktır.

Sağ üst tarafta yer alan Konum Ara kısmından mahalle ve sokak bilgilerini yazarak ilgili bölge araması yapabilirsiniz.

Dilerseniz harita üzerinde serbest dolaşım şeklinde tüm Türkiye'yi görüntüleyebilirsiniz.

Not: Mobilden giriş yapanların Dirifay seçeneğini işaretlemek için ilk olarak yukarıdaki üç çizgi "?" işaretini tıklaması gerekiyor.

Örnek olması için yaptığımız aramada İzmir Atatürk Stadyumu'na 750 metre uzaklıktaki fay hattını yukarıdaki görselde net bir şekilde görmek mümkün. Bu fayın sahilden başladığını ve D300 otoyolu gibi birçok önemli bölgenin altından geçtiğini görüyoruz.

Kandilli Rasathanesi uygulaması üzerinden fay hatlarını görme

Kandilli Rasathanesi uygulamasını App Store veya Google Play Store üzerinden indirin.

Aşağıda yer alan Harita kısmına tıklayın.

Uygulama içerisinde konum arama özelliği bulunmadığı için harita üzerinde yaşadığınız yeri tespit etmeniz gerekiyor.

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