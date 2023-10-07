Euclid Uzay Teleskobu Sorunları Yazılım Güncellemesiyle Düzeltildi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından fırlatılan Euclid uzay teleskobu, yazılım güncellemesiyle yaşanan sorunları düzeltti. Teleskop, kılavuz yıldızlarını bulmayı başardı ve karanlık evreni incelemek için tasarlandı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yakın zamanda fırlatılan Euclid uzay teleskobu, devreye alma aşamasında bazı sorunlar yaşıyor. ESA yetkilileri, Euclid uzay teleskobu ile ilgili yaşanan sorunu yazılım güncellemesiyle düzelttiklerini açıkladı.

Euclid uzay teleskobu yazılım güncellemesiyle eski haline geldi

Hassas Yönlendirme Sensörüyle ilgili sorunlar, teleskobun doğru yöne yönlendirildiğinden emin olmak için kılavuz olarak kullanması gereken yıldızlara kilitlenmesini engel olduğu belirtildi. ESA, yeni yazılım sayesinde navigasyon sisteminin eski haline döndüğünün altını çizdi.

Yeni yazılım yüklendikten sonra teleskop 10 gün boyunca test edildi ve beklendiği gibi kılavuz yıldızlarını bulmayı başardı. Teleskop, Lagrange L2 noktasında güneşin etrafında yörüngede bulunuyor ve karanlık evreni, yani karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi incelemek için tasarlandı. Euclid Bunu yapmak için, galaksilerin şekillerini ölçmek ve evrendeki karanlık maddenin 3 boyutlu bir haritasını oluşturmak için gece gökyüzünün tamamını gözlemliyor.

Euclid uzay aracı operasyon müdürü Micha Schmidt bir açıklamada, "Endüstriyel ortaklarımız Thales Alenia Space ve Leonardo çizim tahtasına geri döndüler ve Hassas Kılavuz Sensörünün yıldızları tanımlama şeklini revize ettiler. Büyük bir çabanın ardından ve rekor bir sürede, uzay aracına kurulacak yeni yerleşik yazılımı bize sağladılar." ifadelerine yer verdi.

Euclid, bilimsel operasyonlarına başlamadan önce hizmete almanın son aşamasına geçecek. ESA'nın yakında uzayın karanlık tarafını gözlemlemek için çalışmalarını hızlandıracağı tahmin ediliyor.