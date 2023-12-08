Epic Games Store, yılbaşına özel her gün ücretsiz oyun dağıtacak!

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Epic Games Store, rekabeti artırabilmek için son yıllarda çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu sayede milyonlarca yeni kullanıcı kazanan şirket, şimdi ise büyük bir etkinlik için gözünü yılbaşına dikti. İşte bilmeniz gerekenler…

Epic Games, yılbaşına özel her gün ücretsiz oyun dağıtacak! İşte tarihler

Bildiğiniz üzere Epic Games, zaten uzun bir süredir her hafta düzenli olacak şekilde 1 veya 2 oyunu ücretsiz hale getiriyor. Fakat şirket, daha fazla kullanıcı çekmek için sınırları zorluyor. Son gelişmeye göre geçtiğimiz yılın başarılı yılbaşı etkinliği, bu yıl da devam edecek.

Epic Games, geçtiğimiz saatlerde bu haftanın ücretsiz hediyelerini dağıttı. Önümüzdeki haftanın oyunu ise "gizemli" şekilde etiketlenerek gizlendi. Bu doğrultuda ortaya çıkan bilgilere göre Epic Games Store, 14 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz bir şekilde oyun dağıtmaya başlayacak. Bu büyük etkinliğin bitiş tarihi ise 31 Aralık ya da 28 Aralık olacak. Bu tarih şimdilik belirsiz.

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Tabii Epic Games'ten bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor. Bu, platformun önümüzdeki hafta ücretsiz dağıtacağı oyunu gizemli bir şekilde gizlemesi doğrultusunda ortaya çıkan bir beklenti. Fakat geçtiğimiz yıl düzenlenen yılbaşı etkinliğinde de aynı durumun yaşandığını belirtelim.

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