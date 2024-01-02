Epic Games Store, Steam'de 300 TL'ye satılan oyunu ücretsiz dağıtıyor

Steam'in Türk Lirasını kaldırmasıyla birlikte oyuncuların akın ettiği Epic Games Store, yılbaşına özel olarak her gün bir oyunu bedava dağıtmaya devam ediyor. Bu doğrultuda platform, bugün ise Steam'de 300 TL'ye satılan oyunu ücretsiz hale getirdi.

Epic Games 1 Ocak 2024 ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık 2023'ten beri her gün oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün aksiyon kategorisinin önde gelen yapımlarından Ghostrunner'ı sunan platform, bugün ise bulmaca oyunu Escape Academy'yi ücretsiz hale getirdi.

Hem tek başınıza hem de arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz Escape Academy oyununu 2 Ocak yani yarın saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Söz konusu yapımın kütüphanenizde sonsuza kadar kalacağını belirtelim.

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Epic Games 1 Ocak ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Escape Academy" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Escape Academy minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 10

Escape Academy, sistem gereksinimleri ile donanım özellikleri düşük seviyede olan bilgisayarlarda bile rahatlıkla oynanabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in ücretsiz oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.