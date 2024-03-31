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Epic Games Store'da Ücretsiz Oyun Fırsatı: The Outer Worlds ve Thief

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Epic Games Store, oyun severlere ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. 4 Nisan ile 11 Nisan arasında oyuncular, neredeyse 2 bin TL'lik oyunu kütüphanelerine ekleyebilecekler. Gelin detaylarına hep beraber göz atalım.

Epic Games ücretsiz oyunu: The Outer Worlds ve Thief

Oyuncular, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak edinebilecekler. Bu fırsatı kaçırmamak için 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında Epic Games Store'a uğrayın.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olan The Outer Worlds'ün özel içerikler içeren bir sürümü. Peril on Gorgon ve Murder On Eridanos adlı iki DLC paketini de içeriyor.

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Bu paket normalde 50 dolarlık bir fiyata satılıyor. Dolayısıyla, Epic Games Store tarafından sunulan bu ücretsiz oyun fırsatı gerçekten de büyük bir değere sahip.

Diğer yandan Thief (2014), Eidos Montreal tarafından geliştirilmiş bir başka oyun. 2014'te piyasaya sürülen bu oyun, çok fazla başarı elde edemedi. Bunun temel sebebi ise oyunun bazı eleştirilere maruz kalan oynanış mekanikleriydi. Ancak, yine de oyunun hikayesi ve atmosferi genel olarak olumlu eleştiriler aldı. Oyunun detaylarına dalarken gizli düğmeleri aramak gibi küçük detaylar oyuncuları cezbetmeyi başardı.

4 Nisan ile 11 Nisan arasında, Epic Games Store üzerinden bu oyunlara ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Bu süre zarfında The Outer Worlds veya Thief mağaza sayfalarını ziyaret ederek bu oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak bu fırsattan yararlanmak için bir Epic Games Store hesabınızın olması gerekiyor.

Siz bu haftanın Epic Games ücretsiz oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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