Epic Games Store, bu hafta Surviving the Aftermath ve EARTHLOCK adlı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Oyuncuların eleştirilerine rağmen Epic Games, ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor.

Epic Games Store'da Bu Hafta Hangi Oyunlar Ücretsiz?

Oyuncuların hiç şüphesiz en sevdiği dijital platformlardan Epic Games Store, son birkaç yıldır yaptığı gibi bedava şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Steam ile rekabeti artırmaya çalışan Epic Games, bu hafta hangi ücretsiz bedava veriyor?

Epic Games'te ücretsiz olan oyunlar

Epic Games, son dönemlerde ücretsiz olarak dağıttığı oyunların kalitesinin düşük olması sebebiyle eleştiri topluyor. Tabii bunu biz değil, oyuncular söylüyor. Platform, beklentisi olanları bu hafta da memnun edemeyecek gibi görünüyor.

Epic Games Store, bu hafta için Surviving the Aftermath ve EARTHLOCK adlı oyunları ücretsiz hale getirdi. Söz konusu iki yapımı 23 Kasım saat 19.00'a kadar herhangi bir bedel ödemeden kalıcı şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games, ücretsiz oyunu kütüphanelerden kaldırıyor!

İki oyuna ücretsiz sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Surviving the Aftermath" oyununun sayfasına girdikten sonra sepete ekleyin.

3. Adım: "EARTHLOCK" oyununun sayfasına girin ve sepetinize ekleyin.

4. Adım: Sepet bölümüne giriş yapın. Ardından 0 TL ödeyerek siparişi tamamlayın.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Surviving the Aftermath

Paradox Interactive tarafından yayınlanan Surviving the Aftermath, kıyamet sonrası bir gelecekte hayatta kalma ve kaynaklar toplayarak insanların bir arada yaşadığı koloniyi geliştirme üzerine kurulu. Surviving the Aftermath minimum sistem gereksinimleri şu şekilde;

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (64-bit)

İşlemci: Intel iCore i5-2500K / AMD AMD FX 6350

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 580 / AMD Radeon HD 7870

RAM: 4 GB

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

EARTHLOCK

Snowcastle Games tarafından geliştirilen EARTHLOCK, bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu yapım, gizem dolu dünyada maceradan maceraya koşturan bir genç kahramanı merkezine alıyor. EARTHLOCK minimum sistem gereksinimleri şu şekilde;

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

İşlemci: x86 Dual Core 2.6 GHz

Ekran Kartı: 1 GB belleğe ve DirectX 10 desteğine sahip olması yeterli

RAM: 4 GB

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.