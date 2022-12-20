Epic Games için 10 milyar liralık rekor ceza!

Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen popüler video oyunu Fortnite için kullanıcıları manipüle ettiği nedeniyle rekor ceza verildi. Epic Games, suçlamaları kabul etti ve konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Peki, Fortnite başka nelerle suçlanıyor ve ne kadar ceza aldı? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Fortnite için toplamda 520 milyon dolarlık rekor ceza

Fortnite'ın kullanıcıları özellikle çocukları satın alma konusunda arayüzü ve tasarımıyla manipüle ettiği için dava açıldı. Dava sonucunda popüler video oyunu Fortnite, suçlamalara yönelik mahremiyet için 275 milyon dolarlık ceza aldı.

Fortnite, bu cezaya ek olarak bir de uygulama içi satın alma konusunda çocukları manipüle ettiği için de eski kullanıcılara 245 milyon dolar geri ödeme yapacak. Yani Fortnite, bu nedenlerden kaynaklı olarak geri ödeme ve ceza için toplamda 520 milyon dolar ( 9.698.416.000,00 Türk Lirası) ödeyecek.

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Epic Games ise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Hiçbir geliştirici burada sona erme niyetiyle bir oyun yaratmaz. Bu anlaşmayı kabul ettik çünkü Epic'in tüketiciyi korumada ön saflarda yer almasını ve oyuncularımıza en iyi deneyimi sağlamasını istiyoruz."

Epic Games, konuyla ilgili sorunları davayla birlikte ele aldı. Oyun yapım ve geliştirme şirketi, 13 yaşının altındaki oyunculara özel artık satın almaları devre dışı bırakmak için "Kabinli Hesaplar" özelliğini sundu. Firma ayrıca 2019 yılında da ebeveyn denetimlerini sundu ve bunu geçtiğimiz yıl ücretsiz yaptı. Ek olarak şirket, 13 yaşında olan veya daha büyük olduğu doğrulanmayan kullanıcıların verilerini de dava nedeniyle silecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Fortnite'ın oyuncuların uygulama içi satın almaya yönlendirmek için uygun arayüz tasarlaması uygun bir hareket mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısımında belirtebilirsiniz.