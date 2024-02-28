Üye Girişi
Haberler

Epic Games Büyük Bir Siber Saldırıya Uğradı

Güncelleme:

Dünyanın en popüler oyun şirketi Epic Games, bir fidye yazılımı grubunun saldırısına maruz kaldı ve yaklaşık 200 GB'lık veri ele geçirildi. Saldırı sonucunda kullanıcıların hassas bilgileri de dahil olmak üzere önemli detaylar ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler oyun şirketi Epic Games, büyük bir siber saldırıya maruz kaldı. Bir fidye yazılımı grubu, e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veriyi içeren yaklaşık 200 GB'lık veriyi ele geçirdiğini açıkladı.

Mogilevich, Epic Games verilerini satışa sundu

Son dönemde oyun şirketlerinin baş belalısı olan Mogilevich isimli siber çete, Epic Games oyun şirketine büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Ele geçirilen veriler, kullanıcıların hassas bilgileri de dahil olmak üzere şirket için önemli detayları barındırıyor.

Mogilevich, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Epic Games'in sunucularına sessizce bir saldırı gerçekleştirdik. E-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veri dahil olmak üzere 189 gigabayt veriye sahibiz."

620 liralık oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Mogilevich çetesi verileri satışa sundu. "Şirketin bir çalışanıysanız veya verileri satın almak isteyen biriyseniz, tıklayın" ifadeleriyle paylaşılan verileri satın almak için son günün 4 Mart olduğu açıklandı. Fiyatına ilişkin ise herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Epic Games Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 28 Şubat Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 28-29 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 28 Şubat 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28-29 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! DEM Parti Muş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! John Wick 4 filmi oyuncuları kim? John Wick 4 filmi konusu, oyuncuları ve John Wick 4 özeti! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 149. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! DEM Parti Muğla Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy kimdir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title