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Epic Games bu hafta iki adet ücretsiz oyun veriyor

Epic Games bu hafta iki adet ücretsiz oyun veriyor

Teknoloji Haberleri

Her hafta Perşembe günü kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren popüler dijital video oyun dağıtımcısı Epic Games, bu hafta da kullanıcılarını boş geçirmedi ve iki adet oyunu ücretsiz olarak verdi.

Ücretsiz oyunlar ile oyuncu dostu olan Epic Games, her hafta Perşembe günü kullanıcılarına saat 19.00'da ücretsiz oyunlar vermektedir.

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ

Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms, D&D çoklu evrenindeki karakterleri büyük bir macerada birleştiren bir Dungeons & Dragons strateji yönetim oyunudur.

theHunter: Call of the Wild

Bu gerçekçi ve görsel olarak nefes kesici açık dünyada benzeri olmayan atmosferik bir avlanma oyununu deneyimleyin. Kendinizi atmosferik tek oyunculu kampanyaya kaptırın veya en iyi avlanma deneyimini arkadaşlarınızla paylaşın.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Teknoloji

Epic Games Teknoloji Haberler

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